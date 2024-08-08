أعلنت السلطات الروسية في مقاطعة كورسك أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 7 صواريخ للقوات المسلحة الأوكرانية في أجواء المقاطعة، حسبما كتب القائم بأعمال حاكم المقاطعة أليكسي سميرنوف، عبر تطبيق "تلغرام"، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

وكانت القوات الأوكرانية نفذت توغلاً "غير مسبوق" في المقاطعة، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وإثر ذلك اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.

وأعلن غيراسيموف، خلال الاجتماع أن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري شنت هجوما من أجل الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا في مقاطعة كورسك".

وفي سياق تطورات الحرب أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، فجر اليوم الخميس، عن إصابة مدنيين اثنين جراء قصف أوكراني استهدف بلدة ياسني زوري في المقاطعة.

وأضاف عبر حسابه في "تلغرام" أن منزلاً و4 سيارات تضررت في البلدة نتيجة القصف.