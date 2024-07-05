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أوكرانيا تعلن استهداف مصنع عسكري في روسيا بمسيرة هجوميّة

أوكرانيا تعلن استهداف مصنع عسكري في روسيا بمسيرة هجوميّة
الموقع الروسي الذي استهدفته أوكرانياالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
05 يوليو 2024، 3:15 ص

أعلنت أوكرانيا، الخميس، مسؤوليتها عن هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مصنعاً للبارود والذخيرة في منطقة "تامبوف" الواقعة غربي روسيا على بُعد نحو 350 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية.

وقال مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية إن "طائرة مسيّرة مفخخة" استُخدمت في قصف المصنع الواقع ضمن "المجمع الصناعي العسكري" الروسي في مدينة "كوتوفسك".

وأضاف أن العمل "جارٍ لتوضيح" حجم الأضرار التي لحقت بالمصنع جراء الهجوم، وفق "فرانس برس".

ونشرت وسائل إعلام روسية محلية مقطع فيديو صوّره أحد سكان المنطقة يظهر فيه جسم مجهول يسقط قرب مدخنة أحد المصانع متسبباً بانفجار قوي مصحوب بسحابة دخان.

وذكر المصدر أنّ المصنع المستهدف ينتج كميات بارود وذخيرة مخصّصة لأسلحة خفيفة، وأنه سبق لأوكرانيا أن استهدفته بمسيّرات مفخخة في كانون الثاني/يناير 2024 وتشرين الثاني/نوفمبر 2023.

روسياأوكرانياالحرب الروسية الأوكرانية

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