روسيا تطلق 81 مسيّرة و4 صواريخ على أوكرانيا

قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا أطلقت 81 طائرة مسيرة وأربعة صواريخ خلال الليل.

وأضافت القوات الجوية، في بيان على تيليغرام، ونقلته "رويترز"، أنها أسقطت 66 طائرة مسيرة ولم تستطع تتبع 13 طائرة أخرى في بضع مناطق أوكرانية.

وكانت أعلنت روسيا، يوم أمس الاثنين، جاهزية قاعدة مخصصة لإجراء تجارب نووية بشكل تام.

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ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن نائب وزير الخارجية، سيرغي ريابكوف، بأن موقف بلاده "من مسألة التجارب النووية لم يتغير، وموسكو لن تجريها إذا امتنعت الولايات المتحدة أيضًا عن مثل هذه الخطوات".

وأضاف ريابكوف أن "روسيا تلفت انتباه الدول الغربية إلى أن موقع التجارب في أرخبيل نوفويا زيمليا بحالة جهوزية تامة".