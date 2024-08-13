وصف الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "المفاوض الجيد"، فيما اعتبر أن الصراع في أوكرانيا، سببه "غباء" الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن.

وأعرب ترامب في مقابلة مع رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، عن أمله في استعادة التفاهم مع الرئيس الروسي، في حال إعادة انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن هذا التطور سيكون له تأثير إيجابي كبير.

واعتبر ترامب، أن الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، ارتكب خطأً كبيرًا عندما رفض التفاوض مع روسيا بشأن أوكرانيا، وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأوضح ترامب أنه حذّر بوتين خلال إحدى محادثاته السابقة معه، من القيام بأي إجراءات هجومية ضد أوكرانيا.

وقال ترامب خلال المقابلة: "قلت لبوتين "لا تفعل ذلك، ليس من مصلحتك القيام بذلك، يا فلاديمير"، وكانت تلك آخر محادثة بيننا، ولم يكن ليقوم بذلك أبدًا، وكان بيننا تفاهم جيد، وآمل أن نتفاهم مرة أخرى."

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وقال ترامب: "بايدن فعل شيئًا سيئًا مع روسيا، لم يكن هناك أي فرصة أن يقرر بوتين إرسال قوات تحرير إلى أوكرانيا، وبعد أن تركت المنصب، بدأت روسيا بتشكيل جيوش كبيرة هناك على الحدود مع أوكرانيا، نظرت إلى ذلك، وفكرت أن بوتين اتخذ هذه الخطوة؛ لأنه مفاوض جيد ويريد التفاوض".

وأشار ترامب إلى أن بايدن، بدلاً من التفاوض مع بوتين، بدأ "يقول أمورًا غبية، ومنها على سبيل المثال، قوله "إن أوكرانيا يمكن أن تصبح الآن عضوًا في الناتو".

وأضاف ترامب: أن القادة المنافسين للولايات المتحدة، بمن فيهم الرئيس الروسي ورئيس الصين "شي جين بينغ"، هم "الأفضل في مجالهم".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ24 من فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا.

ملف الهجرة

وفي سياق آخر، تحدث ركز الرئيس السابق دونالد ترامب خلال المقابلة على ملف الهجرة مؤكدا بأنه سيقوم بأكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة حال فوزه.

وواجهت المقابلة مشكلات تقنية أدت إلى تأخيرها، والتي تابها أكثر من مليوني شخص.

وبين ماسك بأن التأخير جاء بسبب اعطال فنية مرتبطة بهجوم إلكتروني ضد منصة أكس، وهو ما دفع فريق حملة المرشحة كامالا هاريس للسخرية منه.

وقال ترامب خلال المقابلة، إن الولايات المتحدة في حالة سيئة جدا، ولم تكن كذلك أثناء إدارته.

وبين الرئيس الأمريكي السابق بأن العالم يتجه نحو حرب عالمية ثالثة، وإن الإدارة الأمريكية الحالية هي من سمح بذلك التدهور، وذلك وفقا للمعطيات والأحداث الجارية في الحرب بين روسيا وأوكرانيا وأيضا في الشرق الأوسط.

وتهدف المقابلة إلى المساعدة في إعادة تنشيط حملة ترامب المتعثرة التي تراجعت منذ انسحاب الرئيس جو بايدن من الانتخابات، إذ أن ماسك الذي صوّت سابقا للديمقراطيين، يلقي بثقله وثروته في هذه الانتخابات خلف المرشح الجمهوري ترامب منذ أن حاول مسلح اغتيال الأخير خلال تجمع انتخابي حاشد الشهر الماضي.

ورحب ترامب بفكرة انضمام ماسك إلى إدارته القادمة للمساعدة في خفض هدر الحكومة.

وقال ترامب لماسك: "أنت أعظم شخص يقلل من التكاليف، أحتاج إلى إيلون ماسك أحتاج إلى شخص يتمتع بكثير من القوة والشجاعة والذكاء. أريد إغلاق وزارة التعليم، وإعادة التعليم إلى الولايات".