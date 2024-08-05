أعلن الجيش في بنغلاديش، اليوم الاثنين، عن توجه لإعلان تشكيل حكومة انتقالية في البلاد، بعد استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وفرارها إلى الهند، وفق ما أوردته "فرانس برس".

وفي أحدث تطورات البلاد حتى الآن، قال قائد الجيش إن رئيسة الوزراء الشيخة حسينة استقالت من منصبها وإن حكومة مؤقتة ستتولى إدارة شؤون البلاد.

وأكد قائد الجيش في تصريح له أنه "سيلتقي الرئيس لإجراء مداولات حول تشكيل حكومة انتقالية، وأنه لا حاجة لفرض حظر تجول أو تدابير طارئة"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

بالتوازي مع ذلك، طالب قائد الجيش في بنغلاديش السكان المحتجين بالكف عن العنف والثقة في الجيش.

وكان محتجون غاضبون قد شاركوا في موجة احتجاجات واسعة تخللها أعمال عنف وشغب وتخريب، فيما تصدت قوات الجيش للمحتجين.

ونقلت قناة "سي.إن.إن نيوز 18" عن مصادر استخباراتية قولها إن رئيسة الوزراء المستقيلة الشيخة حسينة وصلت إلى مدينة "أجراتالا" في شمال شرق الهند، اليوم، بعد فرارها من داكا.

وأفادت القناة نقلاً عن المصادر ذاتها قولها إن "الهند ستضمن سلامتها"، في إشارة إلى الشيخة حسينة.