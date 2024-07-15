التحقيق في محاولة اغتيال ترامب باعتبارها "إرهاباً محلياً محتملاً"

يحقق مكتب التحقيقات الفدرالي في حادثة إطلاق النار على المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، باعتبارها "عملًا إرهابيًّا محليًّا محتملًا"، وفقًا لِما نقله موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين.

وكشفت عمليات تفتيش في منزل المشتبه فيه، توماس ماثيو كروكس، عن "أجهزة مشبوهة" تم تأمينها من قبل فنيي القنابل، ويجري تقييمها في مختبر مكتب التحقيقات الفدرالي"، وفقًا لبيان من مكتب التحقيقات الفدرالي.

وأوضح المكتب أنه في حين أن التحقيق في واقعة إطلاق النار، "يشير إلى أن مطلق النار تصرف بمفرده، فإن مكتب التحقيقات الفدرالي يواصل إجراء تحقيق منطقي لتحديد ما إذا كان هناك أيُّ متآمرين مرتبطين بذلك الهجوم".

من جانبها، أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" وشبكة "سي إن إن"، أنه عُثر على مواد متفجرة في سيارة تعود لكروكس، كانت متوقفة قرب مكان انعقاد التجمع الانتخابي.

وقال روبرت ويلز المسؤول بفرع الأمن القومي في مكتب التحقيقات الفدرالي، للصحفيين، إن "قسم مكافحة الإرهاب بالمكتب وأقسامنا الجنائية، يعملان معًا لتحديد الدافع".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اطلع على التطورات إثر محاولة اغتيال منافسه الجمهوري، من رئيسيْ مكتب التحقيقات الفدرالي، وجهاز الأمن السري المكلف بحماية الشخصيات السياسية الكبيرة، وفق ما أفاد البيت الأبيض.

وعُقد الاجتماع في قاعة الأزمة بالبيت الأبيض، وشاركت فيه نائبة الرئيس كامالا هاريس، ووزير العدل ومسؤولون أمنيون آخرون كبار، وفقًا للرئاسة الأمريكية في بيان.

ووقع إطلاق النار، بينما كان الرئيس السابق، البالغ من العمر 78 عامًا، يلقي خطابًا أمام حشد من مؤيديه في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، السبت، ما من شأنه أن يزيد حدة التوتر السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقام عناصر جهاز الخدمة السرية فورا، باصطحاب ترامب إلى خارج موقع التجمع، بينما كانت الدماء تسيل على وجهه، نتيجة إصابته في أذنه.

وحضّ ترامب الأمريكيين، الأحد، على "الوحدة وعدم السماح للشر بأن ينتصر"، بعد نجاته من محاولة الاغتيال.