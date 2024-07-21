دعا أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأمريكي الرئيس جو بايدن اليوم إلى التنحي عن الرئاسة على الفور.

وحال إعلان بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي قالت عضو قيادة الحزب الجمهوري، النائبة إليز ستيفانيك على "إكس" إن بايدن "طالما أنه لم يتمكن من الترشح لإعادة انتخابه فهو غير قادر وغير ملائم للعمل كرئيس للولايات المتحدة" وفق تعبيرها، وأضافت: "يجب أن يتنحى على الفور".

ومن جانبها كتبت النائبة نانسي ميس، النائبة الجمهورية عن ولاية كارولينا الجنوبية: "يجب أن يستقيل".

وتساءلت ميس: "إذا كان لا يملك القدرة العقلية أو القدرة المعرفية لإدارة حملة سياسية فكيف يمكنه أن يخدم لمدة 6 أشهر أخرى كرئيس؟"، وفق تعبيرها.

وكان نواب جمهوريون بارزون آخرون، بمن فيهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، قد أكدوا في وقت سابق أنه من المحتمل أن تكون هناك "تحديات قانونية" إذا تنحى بايدن، وحاول الديمقراطيون استبداله في الاقتراع، في إشارة إلى أحقيته بمواصلة ممارسة مهامه كرئيس.