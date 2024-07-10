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لرفض الموظفات الحجاب.. إغلاق مكتب للطيران التركي في طهران

لرفض الموظفات الحجاب.. إغلاق مكتب للطيران التركي في طهران
نساء إيرانياتالمصدر: (أ ف ب)
فريق التحرير
فريق التحرير
10 يوليو 2024، 8:39 ص

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن الشرطة في العاصمة طهران أغلقت مكتب الخطوط الجوية التركية، بعد أن رفضت موظفات هناك على ما يبدو ارتداء الحجاب الإلزامي، في تحد لقانون البلاد، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء (شبه الرسمية)، إن ضباطًا توجهوا إلى مكتب الخطوط الجوية التركية في طهران، الاثنين الماضي، لإصدار ما يسمى بالتحذير الأول بشأن "عدم مراعاة الحجاب" من قبل موظفي الشركة.

ومع ذلك، أفادت التقارير بأن الموظفات - وهنَّ مواطنات إيرانيات - "تسببن بمشاكل لضباط الشرطة"؛ ما دفع الشرطة إلى إغلاق المكتب. وذكر تقرير وكالة تسنيم أن الشرطة أغلقت المكتب بعد ذلك بسبب سلوكهن.

وبحسب "تسنيم"، سيُسمح لمكتب الخطوط الجوية التركية بإعادة فتح أبوابه، اليوم الأربعاء، واستئناف العمل كالمعتاد، وهو ما لم تؤكده الشرطة. وأضاف التقرير أن الشرطة لن تغلق أي منشأة بسبب عدم الالتزام بالحجاب، لكنها ستصدر تحذيرات أولية.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الخطوط الجوية التركية بشأن الحادث الذي وقع في طهران.

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