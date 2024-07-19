توقّع دونالد ترامب أن يُحقّق "انتصارًا مذهلًا" في الانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، واعدًا بـ"أفضل أربع سنوات في تاريخ" الولايات المتحدة إذا فاز بالسباق إلى البيت الأبيض، وفق فرانس برس.

وبعد أيّام قليلة على محاولة اغتياله، حرص الرئيس السابق خلال خطاب ألقاه في مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي، على إظهار نفسه بوصفه شخصيّة مُوَحِّدة، قائلًا "أنا أترشّح لأكون رئيسًا لأميركا كلّها، وليس لنصف أميركا".

وأعلن ترامب قبوله ترشيح الحزب الجمهوري له في الانتخابات الرئاسيّة.

وقال"الليلة أقبل بكلّ إيمان وإخلاص وبكلّ فخر ترشيحكم لي لرئاسة الولايات المتحدة".