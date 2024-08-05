قال تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن هجوم الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب العرقي على هوية المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس يُمثل "فقدان ذاكرة متعمد".

وأضاف التقرير أن ترامب أوحى أن هناك شيئًا شائنًا أو مفتعلًا سياسيًّا حول شخص مختلط الأعراق يدعي أن هويته هي السواد، وأن ترامب يتصرف كما لو أن هذا الاختيار لم يتم اتخاذه لهاريس عندما ولدت لأب أسود.

التصنيف العنصري

وتابع التقرير: "عندما يبدو أن أمريكيًّا أسود من عرق مختلط يصعد إلى قمة السلطة الأمريكية، ينسى بعض الأمريكيين البيض فجأة قواعد العرق التي أنشأها المجتمع الأبيض".

وبحسب التقرير، لقد رأى الأمريكيون نفس فقدان الذاكرة المنسق عندما شرع باراك أوباما في أن يصبح أول رئيس أسود.

وأضاف التقرير أن حقيقة الاعتقاد بأن السواد هو فئة عرقية وراثية غير قابلة للتغيير وتتجاوز كل الهويات الأخرى هو في الواقع الطريقة الأمريكية؛ وهي فكرة تم فرضها على الأشخاص ذوي الأصول الأفريقية من قبل أولئك الذين ميزوا أنفسهم على أنهم من البيض منذ القرن السابع عشر عندما بدأ المستعمرون الأوروبيون، الذين يسعون إلى تقنين من يمكن استعباده ومن يمكن أن يصبح حرًّا، في صياغة أنظمة التصنيف العنصري وقواعد العرق التي لا تزال تحكم المجتمعات الغربية.

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وذكر التقرير: "في حين يُفكر السود بالعرق باعتباره خصائصهم الجسدية أو ارتباط أسلافهم بجغرافيا معينة، اخترع المستعمرون الأوروبيون قواعد العرق التي كانت تتعلق بما هو أكثر من مجرد النسب".

وتابع التقرير: "كانت القواعد وسيلة لتقسيم السلطة والموارد والوضع الاجتماعي، وبموجب هذه القواعد، يتم تصنيف الشخص الذي كان أسلافه أوروبيين في الغالب، والذي يبدو أوروبيًا، على أنه أسود ويمكن استعباده وحرمانه من حقوقه لمجرد أنه كان لديه سلف أفريقي واحد معروف أو مشتبه به لتعزيز هذا النظام العنصري".

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من إلغاء العبودية في عام 1865، إلا أن الأمريكيين البيض كانوا مصممين على الحفاظ على بنية التفوق الأبيض والحقوق الحصرية للبيض.

وتابع التقرير: "بينما أصدر الأمريكيون البيض قوانين الفصل العنصري لمنع الملايين من السود المحررين حديثًا من المساواة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كان عليهم أيضًا تمرير قوانين لتحديد من سيُعتبر أبيض ويمكنه بالتالي الاستمتاع بغنائم التسلسل الهرمي العنصري".

التراث الأمريكي الأصلي

وعلى الرغم من إلغاء قانون النزاهة العنصرية منذ ما يقرب من 60 عامًا، ما يزال معظم الأمريكيين، بغض النظر عن عرقهم، يؤمنون بالمفاهيم العنصرية التي تنص على أن وجود والد أسود يجعلك أسودا، وفقا للتقرير.

وقال التقرير: "بالنسبة لترامب ورفاقه، فإن العرق هو الورقة الرابحة التي يمكن أن يمسكوها بأيديهم، والتي يمكن حرمانهم منها لتحقيق منفعة سياسية أو استغلالها عندما يناسبهم ذلك".

وتابع التقرير: "قبل ستة أعوام، سخر ترامب بلا هوادة من إليزابيث وارن، التي كانت مرشحة للرئاسة آنذاك؛ لأنها ادعت التراث الأمريكي الأصلي، مما دفعها إلى إجراء اختبار الحمض النووي لإثبات أسلافها".

وخلُص التقرير إلى أنه عندما أصر أوباما على أنه رجل أسود ثنائي العرق، وعندما أصرت هاريس على أنها امرأة سوداء ثنائية العرق؛ ومن خلال تبني هذه النظرة الموسعة للسود، سيجد الأمريكيون السود قوتهم.