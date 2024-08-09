قال مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي في مجلس الأمن القومي، سعيد جليلي، إن الشعب يطالب بضرورة القيام بردٍ صارم على إسرائيل، إثر اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وأضاف في كلمة خلال مراسم تأبين "قادة جبهة المقاومة" في محافظة قم وسط إيران، "لقد اغتال العدو ضيفنا إسماعيل هنية في بلدنا وشعبنا، اليوم، يطالب بضرورة الرد القوي والصارم على إسرائيل".

وبين جليلي أنه "ينبغي أن نرى الوضع الحالي للبلاد ونقارنه بالوقت الذي لم يكن لأحد في البلاد الحق في التحدث ضد نظام الاحتلال الإسرائيلي، واليوم تشعر القوى العظمى في العالم بالقلق بشأن الكيفية التي ستتصرف بها إيران في التعامل مع قضية اغتيال هنية".

وأشار إلى أنه " أمام إيران، اليوم، فرصة تاريخية، وقد ارتكب الأعداء العديد من الجرائم في منطقتنا خلال المائة عام الماضية، وعلينا، اليوم، أن نحمي قوة البلاد، ونُظهر تفوق البلاد للعالم في مختلف المجالات، وعلينا الرد على إسرائيل".