كشف عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، أحمد بخايش أردستاني، شكل "عملية الانتقام" المحتملة من قبل طهران ضد تل أبيب المتهمة باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

ونقل موقع "إيران إنترناشيونال" المعارض عن أردستاني قوله، إن "العملية الجوية الإيرانية ضد إسرائيل قد تستمر من 3 إلى 4 أيام، وسيتحمل النظام عواقب وتبعات مثل هذا الهجوم".

وأشار عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إلى أن (فيلق القدس) التابع للحرس الثوري يعتقد أنه لم يكن هناك أي دور للمندسين في مقتل هنية، ووزارة الاستخبارات ترد بغموض في هذا الصدد".

وأضاف: "ومع ذلك، يبدو أن هناك دورًا للمندسين في اغتيال هنية. في إيران، من المعتاد ألا يتحمل أحد مسؤولية مثل هذه الحوادث"، بحسب ما نقل عنه الموقع.

وذكر أن الهجوم الانتقامي على إسرائيل سيكون "مفاجئًا"، وبمساعدة "جماعات المقاومة".

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وأشار أردستاني إلى أن عدد الطائرات المُسيرة والصواريخ، التي سيتم إطلاقها في هذا الرد، سيكون أكثر اتساعًا من الهجوم السابق على إسرائيل، والذي يطلقون عليه مسمى "الوعد الصادق".

وأردف: "على سبيل المثال، يمكن أن يصل عدد المقذوفات نحو إسرائيل إلى نحو 600 قذيفة حربية".

من جهته، بين مستشار المرشد الإيراني للشؤون السياسية علي شمخاني في وقت سابق، إلى أن "الظروف باتت مهيأة لمعاقبة إسرائيل"، وذلك وسط تكهنات حول الرد الإيراني المرتقب على اغتيال هنية في طهران.

وفي تدوينة نشرها عبر منصة "إكس"بالعربية، وأعاد نشرها باللغة العبرية، قال شمخاني: "تهيّأت العمليات القانونية والدبلوماسية والإعلامية التي مرت بالظروف اللازمة لإنزال أشد عقاب بالكيان الذي لا يفهم إلا لغة القوة".

وكتب شمخاني: أن "هدف الكيان من قتل مصلي مدرسة التابعين في غزة واغتيال الشهيد إسماعيل هنية في إيران هو إشعال الحرب وتعطيل مفاوضات وقف إطلاق النار".

وأوضح نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، الجمعة، بأن طهران ستنفذ أمر الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي بإنزال "عقاب قاسٍ" ضد إسرائيل؛ بسبب اغتيالها هنية.

ونقلت وكالات أنباء إيرانية قول فدوي: "أوامر الزعيم الأعلى التي تنطوي على إنزال عقاب قاسٍ بإسرائيل ثأرًا لدم الشهيد إسماعيل هنية واضحة وصريحة... وستُنفذ بأفضل صورة ممكنة".