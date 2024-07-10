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ستارمر يجيز لأوكرانيا استخدام صواريخ بريطانية لضرب روسيا

ستارمر يجيز لأوكرانيا استخدام صواريخ بريطانية لضرب روسيا
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر المصدر: رويترز
وكالات
وكالات
10 يوليو 2024، 1:25 م

أشار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأربعاء، إلى أن أوكرانيا يمكنها استخدام الصواريخ طويلة المدى التي زودتها بها المملكة المتحدة لضرب أهداف عسكرية في روسيا خلال الحرب الدائرة بينهما.

وقال ستارمر للصحفيين في أثناء توجهه إلى واشنطن لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسه ونقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية، إنّ القرارات المتعلقة باستخدام صواريخ ستورم شادو التي قدمتها بريطانيا لكييف تعود للقوات المسلحة الأوكرانية.

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وأضاف ستارمر أن المساعدات العسكرية البريطانية "لأغراض دفاعية، لكن الأمر متروك لأوكرانيا لتقرر كيف تستخدمها لهذه الأغراض الدفاعية".

ويؤكد هذا التصريح أن حزب العمال يتبع الموقف نفسه بشأن الصواريخ التي تطلق من الجو مثل حكومات المحافظين السابقة.

 

بريطانياروسياأوكرانيا

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