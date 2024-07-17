سمحت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتسليم إسرائيل معدات إلكترونية للطائرات دون طيار المشتبه قيامها بقصف المدنيين في قطاع غزة، في ظل الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في تقرير نشره موقع "ديسكلوز" الفرنسي الذي أشار إلى أن تلك المعدات الحربية صنعتها شركة "تاليس"، وكان من المقرر تسليم آخر شحناتها في 26 مايو/أيار 2024.

وقال الموقع: "منذ بدء الهجوم على غزة أخرج الجيش الإسرائيلي أسطوله من الطائرات دون طيار من الحظائر العسكرية، وفقًا لما صرح به مقدم إسرائيلي يرأس كتيبة الطائرات دون طيار رقم 166، التي تسمى سرب الطيور النارية".

وتكمن مهمة هذا الأسطول من الطائرات دون طيار في "مراقبة أراضي غزة والقيام بالاستطلاع وضرب الأهداف".

ونقل "ديسكلوز" عن الصحفية الفلسطينية هند خضري، من مخيم المغازي، قولها إن "هذه الطائرات التي تحلق عاليا في سماء غزة ذو صوت صاخب للغاية، لدرجة تجعلهم لا يستطيعون النوم؛ فصوت أزيزها مستمر طوال الوقت".

ومن خلال عدة تقارير للمنظمات غير الحكومية وبيانات الجيش الإسرائيلي، حدد "ديسكلوز" الفترة ما بين أكتوبر 2023 وحتى مايو الماضي، بأنها شهدت 8 غارات قاتلة نفذتها طائرات دون طيار إسرائيلية ضد السكان أو البنية التحتية المدنية في غزة.

ومن بين الطائرات التي تم رصدها، طائرة هيرمس 900 (Hermes 900) التي يمكن التعرف عليها من خلال أجنحتها التي يبلغ طولها 15 مترًا، فهذا الإنجاز التكنولوجي قادر على الطيران لأكثر من 30 ساعة على ارتفاع حوالي 9000 متر.

ولتشغيل هذه "الدرون" فائقة الحداثة، يجلس الطيارون خلف الشاشات، على بعد مئات الكيلومترات في بعض الأحيان من مسرح العمليات، ومن هناك، يمكنهم أن يضربوا كما يحلو لهم.

ونقلت صحيفة "تيليغراف" عن أحد مشغلي هذه الطائرة قوله: "بعض القنابل يمكن أن تقتل سائق السيارة، من دون أن تصيب الركاب، والبعض الآخر يمكن أن يقتل داخل دائرة نصف قطرها 5 إلى 10 أمتار".

ووفق الصحيفة، فإن قادة وحدات إسرائيلية اعترفوا باستهداف "مستشفى خان يونس" جنوبي قطاع غزة بشكل مباشر، في فبراير الماضي، من خلال هذه الطائرات.

هيرمس 900 وتاليس

وعلى الرغم من استخدام طائرات هيرميس 900 في القصف المستمر على غزة، قامت مجموعة "تاليس"، المملوكة للدولة الفرنسية بنسبة 26%، بتسليم معدات إلكترونية لتجميع هذه الطائرات المسلحة دون طيار، كما كشفت نحو عشر وثائق سرية حصل عليها "ديسكلوز".

وفقًا لهذه الوثائق، بما في ذلك فواتير من شركة الأسلحة الفرنسية وأيضًا من وزارة القوات المسلحة وشركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية المصنعة لهذه الطائرة، فإن هذه هي المعدات الإلكترونية الحربية، التي تصنفها وزارة القوات المسلحة ضمن فئة "أنظمة المراقبة وتتبع الأهداف والاستطلاع”، تجنب الطائرات دون طيار الإسرائيلية أي خطر اصطدام أو إطلاق نار على الطائرات الصديقة".

وكان من المقرر شحن ما لا يقل عن 8 من هذه الطائرات إلى إسرائيل بين ديسمبر 2023 ونهاية مايو 2024، بعد عدة أشهر من القصف الجوي للجيش الإسرائيلي، حيث جرى تسليم اثنتين منها أوائل عام 2024، في حين تم حظر الوحدات الست الأخرى من قبل الجمارك الفرنسية.

وأكد موقع "ديسكلوز" أن ترخيص تصدير معدات الاتصالات هذه، المصدق عليها من قبل أعلى المستويات في الدولة، يظهر مرة أخرى الافتقار إلى الشفافية والرقابة في مبيعات الأسلحة، وذلك بعد أن قال وزير القوات المسلحة سيباستيان ليكورنو، في 20 فبراير، إن "المواد المصدرة إلى إسرائيل ليست أسلحة بالمعنى الدقيق للكلمة، ولكنها مكونات أولية، توليها اللجنة المشتركة بين الوزارات، التي تسمح أو لا تسمح بتصدير الأسلحة، اهتمامًا خاصًا".