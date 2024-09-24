بزشكيان يطلب من المجتمع الدولي وضع حد لـ"الجنون الإسرائيلي"

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، أن "العدوان الإسرائيلي على حزب الله اللبناني لن يبقى دون ردٍ"، داعيًا المجتمع الدولي إلى وضع حد لما أسماها بـ"الوحشية الجنونية لإسرائيل".

وذكر بزشكيان في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن "إيران لم تكن البادئة في أي حرب على مدى التاريخ، لكنها تدافع عن نفسها ببسالة، وتجعل المعتدين يندمون على فعلتهم"، مبينًا: "إسرائيل هُزمت في غزة، ولن تتمكن من استعادة أسطورة قوتها".

وأضاف بزشكيان "أن إسرائيل هي التي تغتال العلماء، والدبلوماسيين، وضيوفنا في أرضنا"، مؤكدًا أن بلاده "دعمت الحركات الشعبية".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن إسرائيل "ارتكبت إبادة جماعية في غزة"، مؤكدًا أن الحرب في القطاع يجب أن تتوقف فورًا.

وأبدى استعداد بلاده لإنهاء الأزمة النووية مع الغرب، داعيًا إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا عبر الحوار.

ويأمل زعماء إيران تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.

لكن العلاقات مع الغرب تدهورت منذ هجوم حركة حماس المتحالفة مع إيران على جنوب إسرائيل، في الـ7 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومع زيادة دعم طهران لروسيا.

وقال بزشكيان: "نسعى إلى تحقيق السلام للجميع، وليس لدينا نية للصراع مع أي دولة"، مؤكدًا أن "طهران تعارض الحرب، وتؤكد ضرورة وقف الصراع العسكري في أوكرانيا على الفور".

وفي الجزء الأخير من كلمته، خاطب بزشكيان الشعب الأمريكي، قائلًا: "ليست إيران هي التي بنت قاعدة عسكرية بجوار حدودكم، ليست إيران هي التي فرضت عقوبات على بلدكم، وأعاقت علاقاتكم التجارية مع العالم، ليست إيران هي التي تمنعكم من الحصول على الدواء، ليست إيران هي التي منعت وصولكم إلى النظام المصرفي والنقدي في العالم".

ومضى، قائلًا: "لسنا نحن من اغتال قادة جيوشكم، بل أمريكا اغتالت أعز قائد عسكري إيراني في مطار بغداد"، في إشارة إلى اغتيال قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني.

وتجمع مجموعة من الإيرانيين أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك عشية كلمة بزشكيان في الجمعية العامة، بعد ظهر الثلاثاء، وهتفوا بشعارات مناهضة للجمهورية الإسلامية ومسؤوليها.

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وكان بزشكيان قد حذَّر خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، من أن تصبح لبنان، "غزة أخرى" على أيدي إسرائيل، فيما أكد أن "حزب الله لا يستطيع مواجهة إسرائيل وحده".

وأشار إلى أن "الأحداث الجارية بين (حزب الله) وإسرائيل، قد تتحول إلى صراع إقليمي؛ ما يشكّل خطرًا على مستقبل العالم، وكوكب الأرض نفسه".

وأدان بزشكيان، "الأعمال الإجرامية التي ترتكبها إسرائيل في لبنان"، داعيًا المجتمع الدولي، إلى منعها، دون أن يستنكر هجمات ميليشيا حزب الله، وفق الشبكة.

وأكد أن "حزب الله يواجه دولة مسلحة بشكل جيد جدا، ولديها إمكانية الوصول إلى أنظمة أسلحة تفوق بكثير أي شيء آخر"، لافتًا إلى أن "حزب الله" أمام دولة تدافع عنها، وتدعمها وتغذيها الدول الغربية، والأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية.

وتهرّب الرئيس الإيراني، من الإجابة المباشرة والصريحة، عندما سُئل عما إذا كانت إيران ستبحث مع ميليشيا "حزب الله" موضوع ضبط النفس.