دعت هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي (DPFZA) الهيئة البحرية الإقليمية للتدخل الفوري والعاجل لتفادي كارثة بيئية وشيكة جراء استهداف ميليشيا الحوثي لناقلة النفط اليونانية "سونيون" والمعرضة للغرق في البحر الأحمر.

وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر حسابها في منصة "إكس": "ندعو الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA) للتدخل الفوري والعاجل لحماية البيئة البحرية والتخفيف من تأثير الهجوم الذي تعرضت له ناقلة النفط (سونيون)".

أخبار ذات علاقة بينهم أطفال.. 16 قتيلًا إثر انقلاب قارب قبالة جيبوتي

وأضاف البيان أن الناقلة "سونيون" التي تحمل على متنها 150 ألف طن من النفط الخام، "تشكل تهديداً بيئياً كبيراً للحياة البحرية والنظام البيئي في جنوب البحر الأحمر، وقد يؤدي التسرب المحتمل إلى عواقب وخيمة على البيئة البحرية في المنطقة".

وأشار إلى أنه تم إجلاء طاقم السفينة البالغ عددهم 29 فرداً، والذين يتألفون من بحارة من جنسيات مختلفة، بينهم قبطان روسي، و24 فلبينياً، و3 هنود، ونيبالي واحد، بأمان إلى ميناء جيبوتي بعد إنقاذهم من قبل الفرقاطة الفرنسية "شيفالييه بول"، و"تم تقديم الرعاية لهم فور وصولهم من قبل السلطات الجيبوتية المختصة".

وكانت الناقلة اليونانية "سونيون" قد تعرضت لهجوم بثلاث قذائف من قبل ميليشيا الحوثي غربي محافظة الحديدة باليمن، مما أدى إلى تضررها بشكل بالغ يعرضها للغرق، مع ما تحمله من شحنة نفطية تبلغ 150 ألف طن، ستؤدي حال تسربها إلى كارثة بيئية واقتصادية واسعة النطاق.