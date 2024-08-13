كلفت الإدارة الأمريكية منظمات غير حكومية تابعة لها بوضع سيناريو لوصول وزير الداخلية الأوكراني السابق، أرسين أفاكوف، إلى السلطة، وفقًا لجهاز الاستخبارات الروسي.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للجهاز: "يجري الآن بحث هذه المسألة مع قادة أحزاب معارضة أوكرانية رائدة "باتكيفشينا" تيموشينكو و"التضامن الأوروبي" بوروشينكو، ومع عدد من النواب المؤثرين في البرلمان الأوكراني من الحزب الحاكم "خادم الشعب".

وأضاف الجهاز أن "الإدارة الأمريكية تخطط لاحقًا لشن حملة إعلامية قوية لتشويه سمعة زيلينسكي من أجل إجباره على ترك منصبه".

وأوضح جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يتخذ خطوات هوجاء تهدد بالتصعيد إلى ما هو أبعد من حدود أوكرانيا.

وجاء في بيان الجهاز: "وفقًا للبيانات التي تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية، فإن عدم الرضا عن زيلينسكي يتزايد بين النخبة الأمريكية، وفي كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أصبحت أصوات أولئك الذين يعبرون عن شكوكهم بشأن الإنفاق المستهدف لمليارات الدولارات من المساعدات العسكرية التي تتلقاها كييف مسموعة على نحو متزايد".

وكان قد أعلن قائد الجيش الأوكراني أن قواته سيطرت على ألف كيلومتر مربع من الأراضي الروسية في منطقة كورسك الحدودية، في وقتٍ قالت السلطات الروسية إنها تقوم بإجلاء المزيد من سكان المنطقة.