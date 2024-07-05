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"يهودية متدينة".. فيكتوريا ستارمر تصبح سيدة بريطانيا الأولى

"يهودية متدينة".. فيكتوريا ستارمر تصبح سيدة بريطانيا الأولى
فيكتوريا ستارمر، السيدة الأولى الجديدة في بريطانياالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
05 يوليو 2024، 1:42 م

مع تولي زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر رئاسة الوزراء، سلطت وسائل إعلام الضوء على السيدة الأولى الجديدة في البلاد، زوجته فيكتوريا ستارمر، كاشفة أنها يهودية "منغمسة في التقاليد اليهودية".

صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية قالت إن فيكتوريا ستارمر امرأة يهودية "ملتزمة بالعقائد والتقاليد الثقافية اليهودية وتشارك في مكافحة معاداة السامية".

وأضافت أنها نشأت "منغمسة في التقاليد والممارسات الثقافية اليهودية"، وأن منزل ستارمر يراعي "التقاليد اليهودية"، حيث تحتفل الأسرة بيوم السبت بانتظام، مع التجمعات العائلية والطقوس التقليدية، رغم كون كير ملحدا، وفقا للصحيفة.

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وفي التفاصيل التي كشفتها الصحيفة أن الاسم الأصلي لفيكتوريا ستارمر هو فيكتوريا ألكسندر، وقد ولدت عام 1963 في شمال لندن لأب يهودي بولندي، وأم تحولت إلى اليهودية عند الزواج.

وذكرت الصحيفة أن لدى فيكتوريا عائلة تعيش في إسرائيل، مشيرة إلى أن كير ستارمر كان قد أعرب عن قلقه العميق على سلامة عائلة زوجته أثناء هجوم السابع من أكتوبر.

في الإطار ذاته قالت صحيفة "جويش كورونيكل" البريطانية إن أسرة ستارمر "تربي أطفالها على الوعي بهويتهم اليهودية، ويشاركون في مختلف العادات والاحتفالات الدينية".

ونقلت الصحيفة عن كير ستارمر تأكيده حرص العائلة على هذه التقاليد في المنزل، كي يفهم الأطفال ويقدروا "تراثهم الثقافي والديني".

وتنتمي الأسرة إلى الكنيس اليهودي الليبرالي في سانت جونز وود بلندن، وهو جزء من الحركة اليهودية الليبرالية، الذي يمثل فرعا تقدميا من اليهودية يشبه اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة.

يذكر أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث عين رسميا زعيم حزب العمال كير ستارمر رئيسا للوزراء الجمعة خلال اجتماع في قصر باكينغهام.

ونشر القصر صورة تظهر الملك مصافحا ستارمر الذي حقق حزبه فوزا ساحقا في الانتخابات.

وقبل ذلك، قبل الملك تشارلز استقالة ريشي سوناك (حزب المحافظين) من رئاسة الوزراء.

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