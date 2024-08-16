انتخب مجلس النواب في تايلاند، اليوم الجمعة، السياسية الشابة بايتونجتارن شيناواترا لتصبح أصغر رئيس وزراء للبلاد.

وجاء انتخاب شيناواترا، البالغة من العمر 37 عامًا، بعد يوم واحد فقط من دفعها إلى دائرة الضوء وسط صراع مستمر على السلطة بين النخب السياسية.

وفازت ابنة الزعيم السياسي المثير للانقسام تاكسين شيناواترا، في تصويت بمجلس النواب وحصلت بسهولة على 319 صوتًا أو ما يقرب من أصوات ثلثي أعضاء المجلس.

أخبار ذات علاقة عيّن وزيرا مدانا.. المحكمة الدستورية في تايلاند تقيل رئيس الوزراء

وأصدرت المحكمة الدستورية في تايلاند، يوم الأربعاء، قرارًا بعزل رئيس الوزراء سريتا تافيسين بسبب "انتهاكه الصارخ" للمعايير بتعيين وزير سُجن من قبل.

وستصبح شيناواترا ثاني رئيسة وزراء في تايلاند وثالث فرد من أسرة شيناواترا يتولى المنصب بعد عمتها ينجلوك شيناواترا، ووالدها تاكسين السياسي الأكثر نفوذًا وإثارة للجدل في البلاد.