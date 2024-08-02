طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، واشنطن بعدم التدخل في شؤون فنزويلا الداخلية، معبرًا عن استيائه من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث فيها عن أدلة على أن مرشح المعارضة في فنزويلا إدموند غونزاليس أوروتيا قد فاز بالانتخابات الرئاسية.

وفاز الرئيس الحالي مادورو، في الانتخابات، التي جرت في الـ28 من شهر يوليو/تموز الماضي، بعد حصوله على 51.20% من الأصوات.

وتشهد البلاد احتجاجات واسعة تخللها مناوشات بين المتظاهرين وقوات الأمن، بعد أن رفضت المعارضة نتائج انتخابات رئاسية، وادعت أن بيانات مجلس الانتخابات الوطني ليست صحيحة، وأن النتائج حصل فيها تزوير.

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وفي خطاب لمؤيديه من شرفة قصر الرئاسة في العاصمة كاراكاس، أكد أن فنزويلا دولة ذات سيادة، وأن إرادة الشعب تجلت في الانتخابات، مضيفًا "تخرج واشنطن لتقول إن هناك رئيسًا آخر في فنزويلا، أيتها الولايات المتحدة الأمريكية لا تتدخلي في شؤون فنزويلا الداخلية".

وبخصوص المحتجين، بين مادورو أن "85% منهم مهاجرون قدموا من كولومبيا وبيرو وشيلي وتكساك"، مضيفًا "نحن شهدنا انقلابات عديدة، ولكن لم نرَ قط مجرمين بهذه الصفات يعدون مثل هذه المكيدة الكبيرة، فهؤلاء جيل جديد من العصابات، إذ يريدون تحويل فنزويلا إلى بلد تحكمه العصابات مثل هايتي والإكوادور".

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ودعا مادورو جميع من يريدون الاعتراض على نتائج الانتخابات التي أعلنها مجلس الانتخابات الوطني إلى تسليم طلباتهم بهذا الخصوص إلى محكمة العدل العليا في البلاد وإلى المجلس، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".

وكان قد أعلن النائب العام الفنزويلي طارق ويليام صعب في مؤتمر صحفي عن إصابة أكثر من 80 جنديًا وشرطيًا في الاحتجاجات المتواصلة بالبلاد، مشيرًا إلى أنهم يظهرون الاحترام للمتظاهرين على نحو سلمي، لكنه تعهد بمحاسبة مثيري الشغب أمام القانون.