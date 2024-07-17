يطرح الدعم الكبير للملياردير الأمريكي إيلون ماسك للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، تساؤلات عن مصلحته ومكاسبه من هذه الخطوة.

واعتبر موقع "أكسيوس" أن تأييد ماسك للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، قد يكون له "تأثير حاسم" على "إمبراطورية رئيس تسلا وسبيس إكس وإكس".

وباعتباره أغنى شخص في العالم، "يتقرّب ماسك من شخص قد يصبح قريبا أقوى شخص في العالم للمرة الثانية" وفق التقرير.

وكان الملياردير الشهير قد وعد بتخصيص نحو 45 مليون دولار شهريا للجنة تدعم ترشح ترامب للرئاسة، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الاثنين.

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وقالت الصحيفة، نقلا عن أشخاص مطلعين، إن ماسك أشار إلى أنه يعتزم بدء تبرعاته في يوليو للجنة العمل السياسي الأمريكية، لدعم ترشح ترامب للرئاسة.

وكان ماسك من بين أكثر المتفاعلين مع حادثة محاولة اغتيال ترامب، وكتب سلسلة تغريدات عبر فيها عن تأييده للمرشح الجمهوري.

وفي تحليله لخلفيات خطوة ماسك، ذكر موقع "أكسيوس" أن ما سماها "إمبراطورية ماسك بنيت بدعم حكومي، ولديه مصلحة راسخة في الحفاظ على ذلك"، لافتا إلى أن لـ "سبيس إكس" عقودا مربحة مع وكالة "ناسا".

كما أن شركة "تسلا" التي حصلت على قرض فيدرالي حاسم في بداياتها للبقاء، تسوق سياراتها الكهربائية على أنها مؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية أمريكية.

وتستفيد منصة "إكس" من جانبها من "درع قانوني في شكل المادة 230 من قانون آداب الاتصالات التي تحمي شركات وسائل التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن محتوى المستخدم" وفقا لـ "أكسيوس".

وهذه الاعتبارات مجتمعة قد تفسر حرص ماسك على التقرب من ترامب ودعمه، باعتباره مرشحا أوفر حظا لرئاسة الولايات المتحة في المرحلة القادمة.