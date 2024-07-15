"يجب إسقاط كافة الدعاوى".. أول تعليق من ترامب على قضية "الوثائق السرية"

دعا المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إلى إسقاط كافة الدعاوى بحقه، وذلك في أول تعليق له على قرار قاضية في فلوريدا بإسقاط الدعوى المتعلقة باحتفاظه بوثائق سرية.

وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" الخاصة به، "إن حفظ قضية الاتهام غير المشروع في فلوريدا يجب أن يكون الخطوة الأولى"، على أن يتبعها سريعا إسقاط كل الدعاوى بحقه.

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وكانت القاضية آيلين كانون المكلفة بقضية تعامل دونالد ترامب مع وثائق مصنفة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، قررت حفظ الدعوى، معتبرة أن تعيين المدعي الخاص جاك سميث كان مخالفاً للقانون.

ووُصف القرار بأنه "انتصار كبير" للرئيس السابق، والمرشح الجمهوري للرئاسة، والذي سينصبه حزبه مرشحا رسميًّا خلال مؤتمره الذي يبدأ الإثنين.

واتُّهم ترامب مع اثنين من مساعديه الشخصيين "بتعريض الأمن القومي للخطر" في قضية الاحتفاظ غير المشروع بوثائق سرية في مقر إقامته الخاص "مارالاغو" بولاية فلوريدا، بعد انتهاء ولايته بدلاً من تسليمها إلى المحفوظات الوطنية، بحسب ما ينص عليه القانون، وبين تلك الوثائق خطط عسكرية، ومعلومات بشأن أسلحة نووية.