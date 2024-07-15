زيلينسكي: لست "قلقاً" بشأن ولاية رئاسية ثانية لترامب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين، إنّه ليس قلقاً إزاء احتمال تولّي دونالد ترامب ولاية رئاسية ثانية في الولايات المتحدة.

ومن شأن فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر أن يثير تساؤلات وشكوكاً بشأن مواصلة دعم واشنطن لأوكرانيا في وقت تكافح فيه هذه الأخيرة في مواجهة القوات الروسية خلال عام ثالث من القتال، وفق ما أوردت "فرانس برس".

وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحافي في كييف: "أعتقد أنّه إذا أصبح دونالد ترامب رئيساً، سنعمل معاً. لست قلقاً بهذا الشأن".

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وكان ترامب قال سابقا إنّه سيضع حدّاً للنزاع بسرعة كبيرة في حال فاز في الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي تخشى كييف أن يعني أنّها ستضطر إلى التفاوض مع موسكو من موقع ضعيف.

وأشار زيلينسكي إلى أنّه التقى حكّاماً جمهوريين خلال رحلته إلى الولايات المتحدة لحضور قمة حلف شمال الأطلسي، وتأكّد من دعم الحزب لأوكرانيا.

وأضاف للصحفيين: "هناك صقور رسائلهم أكثر يمينية وتطرّفاً"، مضيفاً "لكنّني أريد أن أخبركم بأنّ غالبية الحزب الجمهوري تدعم أوكرانيا والشعب الأوكراني".

وكان ترامب قال خلال مناظرة مع الرئيس جو بايدن إنّه في حال انتُخب رئيساً، فإنّه سيعمل على "تسوية" النزاع في أوكرانيا قبل توليّه منصبه في كانون الثاني/يناير 2025.