"طوارئ" في البحر المتوسط بعد غرق عشرات المهاجرين

يشهد البحر الأبيض المتوسط، عشرات حالات الغرق والإنقاذ لمهاجرين، منذ بداية الأسبوع الحالي؛ ما دفع منظمة لإعلان "حالة الطوارئ".

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، أن خفر السواحل عثر، الثلاثاء، على جثث سبعة مهاجرين على الأقل في جزيرة قبالة بلدة تشيشمي الساحلية غربي تركيا.

وقال يرلي قايا على منصة "إكس"، إن خفر السواحل التركي وصل إلى مكان الواقعة بعد أن أطلق زورق صيد في المنطقة نداء استغاثة الساعة 10:47 صباحا بالتوقيت المحلي (0747 بتوقيت غرينتش)، وتسنى إنقاذ 19 مهاجرا.

وأضاف أن عملية البحث والإنقاذ مستمرة بمشاركة طائرة مروحية، وأربع سفن تابعة لخفر السواحل، وفريق غوص، بحسب وكالة "رويترز".

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"حالة طوارئ"

أعلنت منظمة "سي آي" الألمانية غير الحكومية، الثلاثاء، أنها أغاثت 5 قوارب مهاجرين خلال 24 ساعة، في مؤشر إلى "حالة الطوارئ" في البحر الأبيض المتوسط.

وقالت المنظمة، في بيان: "خمس عمليات إنقاذ في 24 ساعة، هذا يظهر حالة الطوارئ السائدة حاليًّا في البحر الأبيض المتوسط ومدى أهمية وجودنا هناك لإنقاذ الأرواح"، بحسب "فرانس برس".

وأوضحت أن السفينة "سي آي 4" استجابت لنداءات استغاثة مع سفينتي إنقاذ أخريين بين الأحد والإثنين، وأنقذت نحو 230 شخصا، بينهم أمّ وطفلها.

وبعد نقل قسم منهم إلى سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطاليين، نقلت السفينة، الثلاثاء، حوالي 170 شخصًا إلى ميناء جنوة المخصص لها في شمال إيطاليا، الواقع "على بعد حوالي 600 ميل بحري".