أعاد انتخاب يائيل براون بيفيت رئيسة للبرلمان الفرنسي الروح إلى معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي سيكون أمامه مهلة جديدة من الوقت لحسم الائتلاف الحكومي بعد الألعاب الأولمبية.

ومن المقرر أن ترتفع وتيرة المناقشات بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي، في النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل، بينما تتجه الأنظار إلى الألعاب الأولمبية التي تنطلق، يوم 26 يوليو الجاري، وتتواصل إلى 11 أغسطس.

ولن يكون غابريال أتال في مطلق الأحوال رئيسًا للحكومة المقبلة، حتى إذا نجح معسكر ماكرون في بناء تحالفات تمكنه من رئاسة الحكومة، لكن التساؤل المطروح هو: "إلى متى سيتعين عليه وعلى معاونيه تصريف "الشؤون اليومية" في انتظار الحكومة المقبلة؟

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ويمنح الدستور إيمانويل ماكرون السيطرة على الجدول الزمني، وكان ماكرون قد أكد، في وقت سابق، أنه سينتظر "تشكيلة البرلمان الجديد لاتخاذ القرارات اللازمة".

ووفق صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية فقد "مثلت إعادة انتخاب يائيل براون بيفيت خطوة لإزالة مخاوفه الأولى، وهي أن تتمكن أحزاب الجبهة الشعبية الجديدة من الاستيلاء على السلطة".

ونقلت الصحيفة عن وزير الدولة لشؤون البحر هيرفي بيرفيل، الذي أعيد انتخابه نائبًا عن كوت دارمور قوله: "يجب أن نوضح: أنهم في المعارضة ونحن في الأغلبية"، وفق تعبيره.

وأشارت "لوفيغارو" إلى أن الترتيب الذي تم التوصل إليه بين كتلة المعسكر الرئاسي بقيادة أتال وكتلة لوران فوكييه لتوزيع المناصب الرئيسة في البرلمان الجديد يضع نقطة الانطلاق للتحالف المستقبلي.

ووفق الصحيفة، فإن "نية الرئيس هي السماح بتمرير أولمبياد باريس، الأمر الذي سيؤدي إلى تجميد الحياة السياسية، خاصة أن البرلمان الجديد لن يعقد جلسات خلال هذه الفترة".

ويذهب أحد الوزراء إلى القول إنه "لن تتم تسوية الأمر قبل سبتمبر" المقبل.

وفي غضون ذلك، يسعى إيمانويل ماكرون إلى إعادة التواصل مع معسكره، حيث توترت العلاقة بين عدد من مكوناته، وفق ما اعترف به قبل أيام خلال استقبالهم في قصر الإليزيه.

وقالت "لوفيغارو" إنّ ماكرون يعتزم استمرار هذا النسق من استقبال عدد من النواب كل يوم لرصّ صفوف معسكره قبل استئناف محادثات تشكيل الحكومة.