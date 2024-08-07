أعلنت الصين إجراء مناورات عسكرية، الأربعاء، في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جرف سكاربورو، الجزيرة الصغيرة التي تسيطر عليها بكين وتطالب مانيلا بالسيادة عليها، وذلك على خلفية التوترات بين البلدين.

وبحسب "فرانس برس"، قال الجيش الصيني في بيان إنّه "يُسيّر دورية قتالية مشتركة في المجال البحري والجوي قرب جزيرة هوانغيان"، الاسم الصيني لهذه الشعاب المرجانية، "لاختبار قدرات الاستطلاع والإنذار المبكر والمناورة السريعة وعمليات شنّ قواته ضربات مشتركة".

وأضاف "أن جميع الأنشطة العسكرية التي تعطل بحر الصين الجنوبي وتخلق نقاطا ساخنة وتقوّض السلام والاستقرار الإقليميين، تتم السيطرة عليها إلى أقصى حدّ".

وتطالب بكين بجزء كبير من بحر الصين الجنوبي الإستراتيجي، رافضة حكم محكمة دولية صدر في 2016 وقضى بأن لا أساس قانونيا لموقفها هذا.

ووقعت سلسلة من المواجهات بين سفن صينية وفلبينية في الأشهر القليلة الماضية، خاصة حول سفينة حربية أوقفتها مانيلا لسنوات في جزيرة سكند توماس شول المتنازع عليها.

وتوجه بكين أصابع الاتهام في التصعيد إلى مانيلا، وتؤكد أن إجراءاتها لحماية سيادتها في بحر الصين الجنوبي قانونية ومتناسبة.