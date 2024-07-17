نقلت وكالة "رويترز" عن "بلومبيرغ"، أن روسيا وأوكرانيا ستتبادلان 90 أسير حرب اليوم الأربعاء، في اتفاق توسطت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت الوكالة، بحسب مصدر مطلع، إلى أنها لم تتمكن من التحقق من التقرير بشكل مستقل، كما لم يرد المسؤولون الروس والأوكرانيون الذين قادوا عمليات تبادل أسرى سابقة، على طلبات للتعليق.

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وكان مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، دميترو لوبينيتس، قال إن الحكومة تخطط، بمساعدة الإمارات، لتبادل "كبير" للأسرى مع روسيا قريبًا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، الأسبوع الماضي.

وأجرت روسيا وأوكرانيا بعض عمليات تبادل للأسرى في الحرب المستمرة بين البلدين منذ 27 شهرًا.

وأعادت كل من روسيا وأوكرانيا 90 أسيرًا في آخر عملية تبادل، والتي جرت في يونيو/ حزيران الماضي، وبوساطة الإمارات أيضًا.