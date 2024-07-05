رسميًا.. المرشّح الإصلاحي مسعود بزشكيان رئيسا لإيران

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية فوز المعتدل مسعود بزشكيان، رسميا، في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة. وكشفت أن نسبة المشاركة بلغت 49.8%.

وفي وقت سابق، أظهرت النتائج الأولية تقدّم المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الإيرانية أمام المرشح المحافظ المتشدد سعيد جليلي، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن المتحدث باسم هيئة الانتخابات محسن إسلامي قوله إن المسؤولين فرزوا حتى الآن أكثر من 11 مليون صوت لصالح بيزشكيان وحوالى 9 ملايين صوت لصالح جليلي.

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وأدلى الإيرانيّون بأصواتهم الجمعة في الدورة الثانية من انتخابات رئاسيّة تواجه فيها بيزشكيان الذي يدعو للانفتاح على الغرب، والمفاوض السابق في الملفّ النووي المحافظ المتشدّد جليلي المعروف بمواقفه المتصلّبة إزاء الغرب.

ولقيت هذه الدورة الثانية متابعة دقيقة في الخارج، إذ إنّ إيران، القوّة الوازنة في الشرق الأوسط، هي في قلب كثير من الأزمات الجيوسياسيّة، من الحرب في غزة إلى الملفّ النووي الذي يُشكّل منذ سنوات عدّة مصدر خلاف بين إيران والغرب ولا سيما الولايات المتحدة.

ودُعي نحو 61 مليون ناخب في إيران الجمعة للإدلاء بأصواتهم في 58638 مركزا في أنحاء البلاد الشاسعة، من بحر قزوين شمالا إلى الخليج جنوبا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها عند منتصف الليل (20,30 ت غ) بعد تمديد التصويت ستّ ساعات.

في الدورة الأولى، نال بيزشكيان الذي يدعو إلى الانفتاح على الغرب، 42,4% من الأصوات في مقابل 38,6% لجليلي المعروف بمواقفه المتصلّبة في مواجهة القوى الغربيّة، بينما حلّ ثالثاً مرشحّ محافظ آخر هو محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى.

وحظي بيزشكيان البالغ 69 عاما بتأييد الرئيسَين الأسبقَين الإصلاحيّ محمد خاتمي وحسن روحاني.

أمّا خصمه البالغ 58 عاما فحظي خصوصا بتأييد محمّد باقر قاليباف الذي حصد في الدورة الأولى 13,8 بالمئة من الأصوات.

وهذه الانتخابات التي جرت دورتها الأولى في 28 حزيران/يونيو نُظّمت على عجَل لاختيار خلف لابراهيم رئيسي الذي قُتل في حادث مروحيّة في 19 أيار/مايو.