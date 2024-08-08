برزت زيارة أمين مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو إلى إيران، باعتبارها لافتة، من حيث التوقيت، على وقع استعداد إيران للرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في عاصمتها طهران.

وأثارت الزيارة تساؤلات عن الملفات التي حملها شويغو والمناقشات التي أجراها مع كل من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، ورئيس هيئة الأركان الإيراني محمد باقري.

وقالت وكالة "تسنيم" إن الهدف من الزيارة "تعزيز العلاقات ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الأمنية-السياسية الثنائية".

من جهته، أفاد شويغو للصحفيين، بعد انتهاء اجتماعاته، بأنه "ناقش مع بزشكيان وبقية المسؤولين الإيرانيين مجموعة من القضايا"، شملت سوريا والحدود اللبنانية-الإسرائيلية، و"الأحداث المأساوية الأخيرة التي وقعت في طهران".

رد محدود

لكن تسريبات عن الزيارة، كشفت أن شويغو، نقل خلال لقائه مع كبار المسؤولين الإيرانيين في طهران، رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، تؤكد ضرورة تجنب إلحاق أذى بالسكان المدنيين الإسرائيليين في أثناء الرد على اغتيال هنية، وأن يكون رد بلاده "محدودا"، بحسب وكالة "رويترز".

ونقلت رويترز أيضًا عن مصدرين إيرانيين "رفيعين"، قولهما، من جانب آخر، إن "إيران تضغط على روسيا لإقناعها بتزويدها بطائرات مقاتلة من طراز سوخوي سو-35".

كما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤولين إيرانيين، بأن طهران طلبت أنظمة دفاع جوي متقدمة من روسيا، استعدادا للحرب المحتملة مع إسرائيل.

وأكد المسؤولان الإيرانيان للصحيفة، وهما على دراية بـ"التخطيط لهذه الحرب"، أحدهما من "الحرس الثوري"، أن طهران تقدمت بالطلب، وقالا إن "روسيا شرعت بتسليم الإيرانيين رادارات ومعدات دفاع جوي متقدمة، بالفعل".

قلق أمريكي وأوروبي

صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، من جهتها، كشفت عن قلق الولايات المتحدة والقوى الأوروبية، في الأيام الأخيرة، من "التدخل الروسي المتزايد في الصراع داخل الشرق الأوسط، وخاصةً تعاون موسكو مع إيران".

وبحسب "هآرتس"، يتمثل القلق الرئيسي، في أن "تستغل روسيا التوترات لتعزيز مصالحها في الشرق الأوسط، ومساعدة إيران والمنظمات المتحالفة معها على مواصلة القتال ضد إسرائيل".

وقال مسؤول أمريكي كبير، للصحيفة الإسرائيلية، إن هناك مؤشرات متزايدة على "تورط روسيا" في مساعدة محور المقاومة.

وأضاف أنّ هذا "لم يكن واضحًا فقط في بيانات الأمم المتحدة والتصويت، بل في التعاون العسكري أيضًا"، وخاصة بعد زيارة شويغو، لإيران "في خضم التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران في أعقاب اغتيال هنية".