روسيا تستحوذ على صاروخ بريطاني لدراسته

كشف مهندس وخبير في الأسلحة العسكرية أن روسيا استولت على معدات وتقنيات تعود لصاروخ "ستورم شادو" البريطاني، وتم نقلها إلى المتخصصين للقيام بدراستها بعناية بهدف معرفة نقاط قوتها وضعفها، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

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وقال المهندس والخبير العسكري الروسي في مقابلة مع الوكالة "إن المتخصصين الروس تسلموا أجزاء من صاروخ "ستورم شادو"، بما فيها الرأس الحربي والصاعق، حيث سيتم من خلاله تحديد عمق الاختراق ومدى التشغيل فوق سطح الأرض".

وأوضح الخبير أن "الجزء التراكمي من صاروخ "ستورم شادو" عبارة عن جسم أسطواني يبلغ طوله نحو نصف متر وبالقطر نفسه تقريبًا، ويتألف الصاروخ كذلك من الرأس الحربي الذي يقع في مقدمة الصاروخ، حيث تعد الغاية من ذلك هو الاختراق للهدف وبعدها التفجير".

وأضاف المتخصص "أننا ندرك عمق الاختراق ومدى الاستجابة من الصاروخ نفسه، وكذلك يتم دراسة أجهزة استشعار الهدف المستخدمة فيه".

وبحسب الوكالة فإن "دراسة الصاروخ من قبل متخصصين روس ستمكن من اتخاذ إجراءات مضادة للحماية من هذه الأسلحة، بما في ذلك إنشاء ملاجئ ذات الخصائص اللازمة".