للمرة الأولى منذ عامين.. ترحيل 28 أفغانيًا من ألمانيا

أعلنت ألمانيا أنها نفَّذت "أول عملية ترحيل لمواطنين أفغان" منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في آب/أغسطس 2021.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الإجراء شمل 28 أفغانيًا، تم نقلهم إلى كابول.

ونقلت الوكالة عن الناطق باسم الحكومة شتيفن هيبيشترايت، أن جميع الأفغان المرحّلين من ألمانيا "مدانون بارتكاب جرائم، ولا يحق لهم البقاء في ألمانيا وقد صدرت بحقهم أوامر ترحيل".

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وكانت ألمانيا أوقفت عمليات الترحيل إلى أفغانستان وأغلقت سفارتها في كابول بعد عودة طالبان إلى السلطة العام 2021.

ويأتي الإجراء بعد أيام على عملية طعن نفذها لاجئ سوري في مدينة زولنغن الألمانية، أثارت مخاوف في البلاد، وزادت من حدة الدعوات التي تطالب بفرض رقابة على المهاجرين، واتخاذ إجراءات ضدهم، بما يشمل الترحيل، رغم أن عوائق قانونية تمنع ذلك.

وكانت الحكومة الألمانية حتى وقت قريب، تستثني اللاجئين السوريين والأفغان من الترحيل، نظرًا للأوضاع الخطرة في بلادهم، إذ إن الدستور الألماني لا يسمح بترحيل الأشخاص إلى دول قد يواجهون فيها خطر الموت.