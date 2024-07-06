بريطانيا.. صعود العمال ينذر بانشقاقات في صفوف المحافظين

ينذر صعود حزب العمال في الانتخابات التشريعية التي شهدتها بريطانيا، بحدوث صراعات داخلية وانشقاقات في صفوف المحافظين.



وحصد حزب العمّال 412 مقعدا، أي أكثر من المقاعد الـ326 الضرورية للحصول على الغالبية المطلقة في مجلس العموم والتمكن من تشكيل حكومة بمفرده.

والعدد أقل بقليل من النتيجة التاريخية التي سجلها توني بلير العام 1997 بحصول الحزب يومها على 418 مقعدا.

أما حزب المحافظين بزعامة سوناك فسجّل أسوأ نتيجة له على الإطلاق منذ مطلع القرن العشرين مع انتخاب 121 نائبا في مقابل 365 قبل خمس سنوات عندما كان الحزب بزعامة بوريس جونسون.

وقد خسر عدد كبير من قياديي الحزب المحافظ مقاعدهم النيابية على غرار وزير الدفاع غرانت شابس ووزيرة العلاقات مع البرلمان بيني موردانت التي كانت مرشحة لتولي زعامة الحزب مستقبلا.

كذلك، خسرت رئيسة الوزراء المحافظة السابقة ليز تراس مقعدها.

ويبدو حزب المحافظين متّجها إلى فترة قد تشهد صراعات داخلية بين جناح معتدل يتوق إلى زعيم وسطي وآخرين قد يكونون مستعدين لتقارب مع فاراج.

في البرلمان الجديد سيشكل الليبراليون الديموقراطيون القوة الثالثة، مع حصولهم على أكثر من 70 مقعدا.

في أسكتلندا أصيب الحزب الوطني الاسكتلندي الاستقلالي بانتكاسة كبيرة، ولم يفز سوى بتسع دوائر من أصل 57، وتراجعت مقاعد كتلته من 48 إلى تسعة.

أما حزب الخضر ففاز بأربعة مقاعد، مقارنة بمقعد واحد في الاستحقاق الماضي.

وتم أيضا انتخاب ستة نواب مستقلين، وهو أمر غير مسبوق، وألحق أربعة منهم الهزيمة بمرشحي حزب العمال في مناطق تقطنها أعداد كبيرة من المسلمين وتركزت الحملات الانتخابية فيها على الحرب بين إسرائيل وحماس.