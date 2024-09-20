وصفها بـ"كيان سفاح".. قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل بـ"زوال كامل"

توعد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إسرائيل بالزوال قريبًا، واصفًا إياها بـ"الكيان السفاح"، وذلك من خلال رد"جبهة المقاومة" على هجماتها الأخيرة، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية.



ووفقًا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، قال سلامي: "العمل الإرهابي في لبنان تم، بلا ريب، من منطلق الإخفاق والإحباط، والهزائم المتتالية للكيان الصهيوني. وقريبًا سنشهد زوالاً كاملاً لهذا لكيان السفاح والمجرم، من خلال ردٍ ماحقٍ من جبهة المقاومة".

وجاء ذلك في رسالة وجهها "سلامي" إلى زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله، قال فيها أيضًا: "العدو العاجز عن المواجهة المباشرة، يبادر إلى ارتكاب الجريمة خلف الجبهات، وتضخيم إنجازات الجريمة، عسى أن يؤخّر موته، وإخفاء فضائحه المتتالية عن أنظار العالم. وهذا هزيمة كبيرة جديدة بحد ذاتها".

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وندّد سلامي، وفقًا للوكالة الإيرانية، بالهجمات الأخيرة على أجهزة الاتصالات في لبنان التي أدت إلى مقتل العشرات، وإصابة الآلاف، قائلاً: "الأعمال الإرهابية لإسرائيل ستلقى، قريبًا، ردًا حاسمًا وماحقًا".

وأقر نصر الله، أمس الخميس، بأن حزبه تعرض لضربة "كبيرة وغير مسبوقة" في تاريخه، متوعدًا إسرائيل بـ"حساب عسير"، بعدما اتهمها بتفجير الآلاف من أجهزة الاتصال التي يستخدمها عناصره.

وقُتل 37 شخصًا، غالبيتهم من عناصر ميليشيا حزب الله، وأُصيب أكثر من 3 آلاف آخرين بجراح جراء تفجير آلاف "أجهزة بيجرز"، الثلاثاء، ثم أجهزة اتصال لاسلكي، الأربعاء، يستخدمها عناصر من حزب الله.

وفي كلمة ألقاها عبر الشاشة، تخللها خرق الطيران الإسرائيلي جدار الصوت على علو منخفض مرتين على الأقل في أجواء لبنان، قال نصر الله: "لا شك أننا تعرّضنا لضربة كبيرة أمنيًا وإنسانيًا، وغير مسبوقة في تاريخ لبنان".

وشدد على أن "العدو تجاوز بهذه العملية كل الضوابط، والقوانين، والخطوط الحمراء".