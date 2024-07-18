يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعادة العلاقات مع المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، مستغلاً محاولة اغتيال الأخير كـ"فرصة جيدة للسير في هذا الاتجاه"، بحسب الإعلام العبري.

وقالت قناة "الأخبار 12"، الليلة الماضية، إن علاقات قوية جمعت بين الاثنين، خلال ولاية ترامب كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية بين 2017 و2021، قبل أن تتدهور، حينما قدم نتنياهو التهنئة للمرشح الديمقراطي وقتها، جو بايدن، وقت أن فاز بانتخابات الرئاسة.

الصحيفة سلّطت الضوء على "وحدة الصف" التي طفت على المشهد داخل الحزب الجمهوري عقب محاولة الاغتيال التي تعرض لها ترامب.

وقالت إن منتقدي ترامب داخل الحزب، بمن في ذلك نيكي هيلي، والتي انسحبت من سباق الانتخابات التمهيدية بالحزب الجمهوري في آذار/ مارس الماضي، دعوا الناخبين للتصويت له.

وأردفت أن ترامب بدا راضيًا عن الثناء الذي وجهته هيلي، وكذلك حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس، كما أن السيناتور ماركو روبيو، الذي عد من بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، قبل استبعاده، ألقى خطابًا مؤثرًا.

وفي إسرائيل، هناك جهود كبيرة لتعزيز العلاقات مع ترامب، والذي يمتلك فرصا متزايدة للعودة إلى البيت الأبيض.

ووفق القناة، يعمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إنهاء الأزمة مع الرئيس السابق، وعمد مكتبه إلى توجه رسالة إلى ترامب في هذا الصدد.

نتنياهو الذي يتودد إلى ترامب، كلف مكتبه بإعداد رسالة مصورة، أرسلها إلى فريق ترامب، يعرب فيها عن أمنياته بالشفاء، عقب محاولة الاغتيال التي خلفت إصابة في أذنه.

محطات تلفزة أمريكية اهتمت بالفيديو الخاص بنتنياهو، والذي ذكر خلاله أن الاعتداء على المرشح الجمهوري ترامب "يعد هجومًا على أمريكا وعلى الديمقراطية"، وأن محاولة الاغتيال أكبر من كونها اعتداء على شخص واحد.

القناة العبرية أجرت حوارًا مع إليزابيث بيبكو، الناطقة باسم الحزب الجمهوري، والتي أشارت إلى أن العلاقات بين نتنياهو وترامب اللذين كانا حليفين قريبين، شهدت تباعدًا عقب فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة عام 2021.

وقدرت أن الأهم بالنسبة للحزب الجمهوري هو الحفاظ على أمن وقوة الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت إنها طالما أكدت أن العلاقات مع إسرائيل تضمن "أمريكا أكثر أمنًا"، مضيفة أن ترامب "يعي ذلك".

وتابعت أن ترامب حافظ على منظومة علاقات ممتازة مع نتنياهو، وأنها على قناعة بأنهما سينجحان في ترميم تلك العلاقات.