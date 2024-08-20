أكد نجل مسؤول إيراني سابق، ومدير الأسبق مركز "رشد" للأدوية التابع لمنظمة الهلال الأحمر، أن طهران تستغل موارد الهلال الأحمر الإيراني لتنفيذ مخططات الحرس الثوري في المنطقة.

وقال ياسين رامين، نجل محمد علي رامين، مساعد الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد للشؤون الإعلامية، لقناة "إيران إنترناشيونال"، إنه اكتشف وجود 200 مليون يورو في حقائب رئيس الهلال الأحمر الإيراني، قبل سنوات، مؤكدًا أن "هذه المنظمة هي من أكبر المنظمات التي تشهد فسادًا كبيرًا في إيران".

شبكة

وأضاف أن "مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني، قام بتأسيس شبكة عبر تنصيب محمد رضا زاكاني، عمدة طهران الحالي، في الهلال الأحمر، ليستغل موارد هذه المؤسسة لصالح الأنظمة الأمنية، مثل: الباسيج، والحرس الثوري".

وأوضح أن "الهلال الأحمر تعاون بقوة مع الحرس الثوري الإيراني في الأماكن التي يعمل فيها الهلال الأحمر خارج إيران، حيث كان يعمل فيلق القدس التابع للحرس الثوري على تنفيذ أنشطته وأهدافه من خلال أعضائه الذين تم توظيفهم كنشطاء في هذه المنظمة الإغاثية".

وتابع: "على سبيل المثال، في عام 2015، عندما كان معبر رفح تحت الحصار، كان من المفترض أن تذهب سفينة تسمى "سفينة الإنقاذ الإيرانية" إلى رفح بمساعدات جمعها الإيرانيون لإنهاء الحصار".

وقال: "حينئذ، علمت أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يريد القيام بهذه المهمة، لأن ممثلين عن هذه القوات جاؤوا واستقروا في الهلال الأحمر. وبعد عدة اجتماعات مع مديري المنظمة الإغاثية، تولى أعضاء فيلق القدس قيادة هذه المهمة".

وأضاف أن "فيلق القدس نفذ مهام كبيرة من خلال الهلال الأحمر الإيراني، بما في ذلك تجهيز الميليشيا بالأسلحة والذخائر. وقد حدث أحيانًا أن حصل الحرس الثوري الإيراني على طائرات هليكوبتر من خلال الهلال الأحمر. بمعنى أنهم اشتروها للعمل الإغاثي، لكن تم استخدامها من قبل قوات الحرس الثوري".

30 دولة

وكشف رامين أن "الهلال الأحمر الإيراني يوجَد في أكثر من 30 دولة عبر إنشاء مكاتب تمثيلية ومستشفيات وعيادات وغيرها".

ومضى في تأكيد وجود تعاون بين الحرس الثوري الإيراني والهلال الأحمر، وقال: "يمكننا أن نرى بير حسين كوليوند، رئيس الهلال الأحمر في الدول التي يوجد فيها جنرالات الحرس الثوري الإيراني، في حين أن دوره الرئيس يجب أن يكون الإغاثة في حالات الكوارث داخل إيران".