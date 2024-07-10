بسبب طائرات "إف-16".. روسيا تتهم أمريكا بتزعم "عصابة حرب"

اتهمت روسيا، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تتزعم عصابة حرب، وذلك في أعقاب إعلان واشنطن تزويد كييف بطائرات من طراز "إف-16".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن خطط تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "إف-16" تُظهر أن الولايات المتحدة تتزعم "عصابة حرب" تقاتل موسكو، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن "تاس" الروسية للأنباء.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الدفعة الأولى من طائرات "إف-16" المقاتلة في طريقها إلى أوكرانيا من الدنمارك وهولندا، مضيفًا أنها ستحلق في سماء أوكرانيا هذا الصيف.