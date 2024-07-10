بسبب طائرات "إف-16".. روسيا تتهم أمريكا بتزعم "عصابة حرب"

اتهمت روسيا، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تتزعم عصابة حرب، وذلك في أعقاب إعلان واشنطن تزويد كييف بطائرات من طراز "إف-16".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن خطط تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "إف-16" تُظهر أن الولايات المتحدة تتزعم "عصابة حرب" تقاتل موسكو، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن "تاس" الروسية للأنباء.

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وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الدفعة الأولى من طائرات "إف-16" المقاتلة في طريقها إلى أوكرانيا من الدنمارك وهولندا، مضيفًا أنها ستحلق في سماء أوكرانيا هذا الصيف.