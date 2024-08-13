أوكرانيا: هجوم روسي بصاروخين باليستيين و38 طائرة مسيرة

قال سلاح الجو الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إن روسيا أطلقت 38 طائرة هجومية مسيرة وصاروخين باليستيين من طراز إسكندر-إم على أوكرانيا خلال الليل، وفق رويترز.

وذكر سلاح الجو عبر تطبيق تيليغرام أنه جرى تدمير 30 مسيرة فوق عدة مناطق أوكرانية. ولم يتضح بعد ما الذي حدث للمسيرات التي لم يتم تدميرها.

وقال سلاح الجو في بيان منفصل إنه بحلول الساعة 04.20 بتوقيت غرينتش كانت كل أنحاء أوكرانيا تحت تحذيرات من غارات وسط احتمالات بشن هجمات جوية جديدة.

وتواجه فيه روسيا صعوبات في التصدي للتوغل الأوكراني الذي بدأ من 8 أيام، فيما قال القائد الأعلى الأوكراني إن كييف تسيطر على ألف كيلومتر مربع في منطقة كورسك، وفقا لما نقلته رويترز.

وتوعدت روسيا بالرد على ضربات أوكرانية في مدينة كورسك الروسية التي تشهد منطقتها عملية توغل لقوات كييف.