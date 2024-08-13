عاجل

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"
logo
العالم

أوكرانيا: هجوم روسي بصاروخين باليستيين و38 طائرة مسيرة

أوكرانيا: هجوم روسي بصاروخين باليستيين و38 طائرة مسيرة
دبابة روسية تطلق قذيفةالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
13 أغسطس 2024، 5:55 ص

قال سلاح الجو الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إن روسيا أطلقت 38 طائرة هجومية مسيرة وصاروخين باليستيين من طراز إسكندر-إم على أوكرانيا خلال الليل، وفق رويترز. 

وذكر سلاح الجو عبر تطبيق تيليغرام أنه جرى تدمير 30 مسيرة فوق عدة مناطق أوكرانية. ولم يتضح بعد ما الذي حدث للمسيرات التي لم يتم تدميرها.

وقال سلاح الجو في بيان منفصل إنه بحلول الساعة 04.20 بتوقيت غرينتش كانت كل أنحاء أوكرانيا تحت تحذيرات من غارات وسط احتمالات بشن هجمات جوية جديدة.

وتواجه فيه روسيا صعوبات في التصدي للتوغل الأوكراني الذي بدأ من 8 أيام، فيما قال القائد الأعلى الأوكراني إن كييف تسيطر على ألف كيلومتر مربع في منطقة كورسك، وفقا لما نقلته رويترز.

وتوعدت روسيا بالرد على ضربات أوكرانية في مدينة كورسك الروسية التي تشهد منطقتها عملية توغل لقوات كييف.

أخبار ذات علاقة

روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أطلقتها أوكرانيا على كورسك وبيلجورود

 

الحرب الأوكرانية الروسية

أخبار ذات صلة

أمريكا تطلب وساطة تركيا لإقناع إيران بتهدئة التوتر في الشرق الأوسط
أمريكا تطلب وساطة تركيا لإقناع إيران بتهدئة التوتر في الشرق الأوسط
"أعدوا ملاجئكم".. إيران تعرض مسيّرة جديدة مع رسالة تهديد
"أعدوا ملاجئكم".. إيران تعرض مسيّرة جديدة مع رسالة تهديد
ترامب: حرب أوكرانيا سببها "غباء" بايدن وبوتين "مفاوض جيد"
ترامب: حرب أوكرانيا سببها "غباء" بايدن وبوتين "مفاوض جيد"
"تقارير كاذبة".. صربيا تنفي توريدها أسلحة إلى أوكرانيا
"تقارير كاذبة".. صربيا تنفي توريدها أسلحة إلى أوكرانيا
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC