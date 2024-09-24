الرئيس الإيراني يحذر من تحويل لبنان إلى "غزة ثانية"

حذّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقابلة مع شبكة "CNN" الأمريكية، من أن تصبح لبنان، "غزة أخرى" على أيدي إسرائيل، فيما أكد أن "حزب الله لا يستطيع مواجهة إسرائيل وحده".

كما حذر بزشكيان، خلال المقابلة، من أن "الأحداث الجارية بين حزب الله وإسرائيل، قد تتحول إلى صراع إقليمي؛ ما يشكّل خطرا على مستقبل العالم وكوكب الأرض نفسه".

وأدان بزشكيان، "الأعمال الإجرامية التي ترتكبها إسرائيل في لبنان"، داعيا المجتمع الدولي، إلى منعها، دون أن يستنكر هجمات حزب الله، وفق الشبكة.

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وقال بزشكيان خلال المقابلة، إن "حزب الله يواجه دولة مسلحة بشكل جيد جدا، ولديها إمكانية الوصول إلى أنظمة أسلحة تفوق بكثير أي شيء آخر".

كما أن حزب الله أمام دولة تدافع عنها، وتدعمها وتغذيها الدول الغربية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، بحسب الرئيس الإيراني.

وتهرّب الرئيس الإيراني، من الإجابة المباشرة والصريحة، عندما سُئل عما إذا كانت إيران ستحث حزب الله على ضبط النفس.

وتحدث بزشكيان مع شبكة "CNN"، بينما يجتمع زعماء العالم لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، والتي من المتوقع أن يهيمن على جدول أعمالها، تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.