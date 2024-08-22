أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، عزمه إطلاق منصة للعملات الرقمية، مقدمًا إياها كبديل للبنوك والمؤسسات المالية الكبرى.

وكتب المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية على موقع "إكس"، وعلى شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، أنّ "الأمريكيين يتعرّضون لضغوط من قِبَل البنوك الكبرى والنخب المالية منذ فترة طويلة جدا".

وأضاف: "حان الوقت لكي نقاوم معًا".

عقارات رقمية

ولم يقدّم ترامب أيّ تفاصيل حول محتوى المشروع المسمى "ذي ديفاينت وانز" The DeFiant Ones.

وفي الأسابيع الأخيرة، قال اثنان من أبناء ترامب هما إريك ودونالد جونيور اللذان يقودان منظمة ترامب إنّ هذا المشروع هو بمثابة "عقارات رقمية".

وتحدّث إريك ترامب لصحيفة نيويورك بوست عن "ضمانات يمكن للجميع الوصول إليها بشكل فوري".

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وفي مجال التمويل، تشير الضمانات عمومًا إلى الأصول المودعة مقابل الحصول على قرض.

وخلال فترة رئاسته، كان ترامب معارضا للعملات الرقمية، ووصفها حتى بـ "عملية احتيال"، لكنه غيّر موقفه بشكل جذري إلى حد تقديم نفسه حاليا كرائد في هذا المجال.

وخلال مؤتمر كبير عقد في نهاية تموز/يوليو في ناشفيل (تينيسي)، وعد ترامب في حال إعادة انتخابه بأن يكون "الرئيس المؤيد للتجديد والبيتكوين الذي تحتاج إليه أمريكا".

التمويل اللامركزي

وبذلك، يخالف الرئيس السابق وجهة نظر إدارة الرئيس جو بايدن التي تُعتبر مؤيدة لتنظيم القطاع.

وأظهرت وثائق نُشرت في منتصف آب/أغسطس أنّ ترامب يمتلك ما يتراوح بين مليون و5 ملايين دولار من الإيثر، ثاني أكثر العملات الرقمية استخدامًا في العالم.

وستعتمد المنصة التي وعد بها ترامب على ما يسمى التمويل اللامركزي، وهي آلية تسمح بعدم استخدام وسيط مثل البنك لتنفيذ معاملات مع طرف ثالث.

ويعتمد التمويل اللامركزي على ما يسمى تقنية "بلوك تشين" blockchain، التي تحتفظ بسجل للمعاملات لا يمكن انتهاكه من الناحية النظرية، ويكون متاحا للجميع.