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"الخدمة السرية " يرد على اتهامه بـ"التواطؤ" في توفير الحماية لترامب

"الخدمة السرية " يرد على اتهامه بـ"التواطؤ" في توفير الحماية لترامب
حراسات أمنية تنقل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من ...المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
14 يوليو 2024، 1:59 م

نفى جهاز الخدمة السرية الأمريكي، اليوم الأحد، رفضه توفير حماية إضافية للرئيس السابق، دونالد ترامب، قبل التجمع الانتخابي في بنسلفانيا.

وقال المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية، أنتوني غوغلييلمي، في منشور على منصة "إكس"، إن "هناك مزاعم كاذبة تُتَدَاوَل، مفادها أن أحد أعضاء فريق الرئيس السابق طلب موارد أمنية إضافية، وتم رفض ذلك.. هذا غير صحيح إطلاقًا".

وأضاف أنه "في الواقع، أضفنا موارد وتقنيات وقدرات وقائية كجزء من وتيرة السفر المتزايدة للحملة".

 

 

وتعرض المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر المقبل، دونالد ترامب، لمحاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، ما تسبب بإصابة في أذنه، فيما قتل أحد المشاركين في التجمع.

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وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" أن مطلق النار هو توماس ماثيو كروكس، البالغ 20 عامًا، من ولاية بنسلفانيا، إذ قضى فورًا برصاص عناصر الخدمة السرية عقب إطلاقه النار على ترامب.

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