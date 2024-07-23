رأى خبراء في الشأن الروسي أن انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من سباق الانتخابات الرئاسية، مع تصاعد فرص فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، سيعطي بعض التفاؤل لحل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وذكر الخبراء، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن روسيا مستعدة للعمل مع أي اسم في البيت الأبيض، وأن دعوة ترامب لزيارة كييف ستُغير مسار الأزمة.

وقبل 4 أشهر من توجه الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للولايات المتحدة، أدى انسحاب بايدن إلى طرح العديد من التساؤلات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية ومصيرها.

وقال محمود الأفندي الباحث في الشؤون الروسية إن "المؤشرات الأولية تؤكد اقتراب ترامب من البيت الأبيض مجددًا؛ ما سيكون له عظيم الأثر بشأن الحرب الروسية الأوكرانية".

وتوقع الأفندي أن يُجري ترامب اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحديث عن سيناريوهات الأزمة مع أوكرانيا، تزامنًا مع تصريحات سابقة لترامب قال فيها إنه مستعد للتفاوض مع روسيا بشأن الحرب الروسية الأوكرانية مع عدم الإخلال بمصلحة بلاده مع موسكو بعد أن توترت العلاقات بينهما في عهد الرئيس بايدن.

وكان ترامب تحدث هاتفيًّا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووعده بأنه حال عودته إلى البيت الأبيض، فإنه "سينهي الحرب" المستمرة منذ فبراير/ شباط 2022.

حالة من التفاؤل

من جهته، قال سعيد سلام مدير مركز "فيجن" للدراسات الإستراتيجية، في كييف، إن "هناك حالة من التفاؤل لدى أوكرانيا حال فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة بعد وعده للرئيس الأوكراني بإنهاء حالة الحرب قبل وصوله إلى البيت الأبيض".

وأشار إلى أن "المكالمة الهاتفية التي جمعت زيلينكسي وترامب وصفت بالمُبشرة، وتأتي تزامنًا مع دعوة الرئيس الأوكراني نظيره الروسي للمشاركة في مؤتمر السلام المقبل الذي تنظمه كييف".

وتابع سلام: "الرئيس الأوكراني وجّه الدعوة لترامب لزيارة كييف للوقوف على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما خلّفتها من معاناة لدى الشعب الأوكراني".

واستدرك قائلاً: "في حال قبول ترامب هذه الدعوة، ستكون بمثابة مسار لإنهاء حالة الحرب المستمرة منذ عامين ونصف العام".

وأضاف أن "ترامب يرغب في إنهاء حالة الحرب على عكس بايدن، الذي لم ينجح حتى الآن في اتخاذ قرار حاسم بشأن الحرب الروسية الأوكرانية".