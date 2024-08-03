أكد مصدر عسكري أوكراني، أن طائرات مسيّرة أطلقتها كييف استهدفت مطارًا عسكريًا ومنشأة لتخزين النفط في الأراضي الروسية، بعيد إعلان موسكو أنها اعترضت 76 مسيّرة.

وتقول أوكرانيا إن هذه الهجمات هي ردّ على الضربات الروسية التي تستهدف أراضيها منذ بدء الغزو، مطلع العام 2022، وتطال أهدافًا عسكرية وصناعية، وفق وكالة "رويترز".

وقال المصدر الأوكراني، إن "طائرات مسيّرة عائدة لجهاز الاستخبارات الأوكراني استهدفت، الليلة الماضية، مطار موروزوفسك العسكري في منطقة روستوف".

وأوضح أن المطار يضم عددًا من الطائرات والقنابل الجوية الموجّهة، مشيرًا إلى أن المسيّرات الأوكرانية "أبلت بلاءً حسنًا في إصابة مستودع الذخائر الجوية".

وغرد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على منصات التواصل الاجتماعي، إنه "يجب أن يتم تدمير الطائرات المقاتلة الروسية حيث وجدت، عبر كل الوسائل الفاعلة، ضرب المطارات الروسية هو أمر عادل أيضًا".

وأعلن زيلينسكي، أن روسيا أطلقت أكثر من 600 قنبلة جوية موجهة نحو بلاده خلال أسبوع واحد.

وقال الحاكم المحلي فاسيلي فولوبيف عبر تلغرام، إن السلطات المحلية فرضت حالة الطوارئ في مقاطعة موروزوفسك، مضيفًا: "في الوقت الراهن، أحصينا وقوع أضرار في نوافذ (العديد من المباني)، لا سيما في المدارس ورياض الأطفال، إضافة إلى منازل ومواقع صناعية"، في حين لم تعلّق موسكو على الأنباء المتعلقة باستهداف المطار العسكري.

وبحسب المصدر الأوكراني، تم كذلك استهداف منشأة لتخزين النفط في مقاطعة كامنسكي في منطقة روستوف.

وكانت السلطات الروسية أعلنت أن هجومًا بالطيران المسيّر أدى إلى إصابة بعض الخزانات، وأكد مسؤول الإدارة المحلية فلاديمير سافين عبر "تلغرام" توجه أكثر من 90 رجل إطفاء، و33 عربة إلى المكان للسيطرة على الحرائق.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أنها دمّرت 76 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا بين ليل الجمعة وصباح السبت، مشيرة إلى أن معظمها تمّ "اعتراضه وتدميره" في مناطق روستوف أون دون حيث مقر القيادة العسكرية للعمليات الروسية في أوكرانيا، وكورسك، وبيلغورود الحدودية مع أوكرانيا، إضافة إلى منطقة أوريول.

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ووفق الحاكم الإقليمي فياتشيسلاف غلادكوف، استهدف الهجوم على بيلغورود مخزنًا للنفط في مقاطعة غوبكين، وتسبّب بحريق تم إخماده سريعًا. وأعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، أنه أسقط، خلال ليل الجمعة السبت، 24 مسيّرة أطلقتها روسيا، على وجه الخصوص، في أجواء مناطق: خيرسون، وأوديسا، وميكولاييف، وبولتافا ودنيبروبتروفسك، وكييف.