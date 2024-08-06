عاجل

وزير الدفاع الأمريكي أوستن: واشنطن لن تتسامح مع الهجمات على قواتها في الشرق الأوسط
logo
العالم

هل تستطيع هاريس الحفاظ على شعبيتها ضد ترامب؟

هل تستطيع هاريس الحفاظ على شعبيتها ضد ترامب؟
كامالا هاريس المصدر: رويترز
ترجمات
ترجمات
06 أغسطس 2024، 8:29 م

تحظى نائبة الرئيس كامالا هاريس بدعم متزايد قد يؤدي إلى فوزها على الرئيس السابق دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتُظهر استطلاعات الرأي الأخيرة تقدم هاريس بفارق طفيف على ترامب على المستوى الوطني، وفي الولايات الرئيسة في ساحة المعركة. ويمكن أن يؤدي الإعلان عن نائبها المرشح، والمؤتمر الوطني الديمقراطي، إلى تعزيز حملتها الانتخابية قبل بدء التصويت المبكر.

ويعتقد خبراء أنه على الرغم من أن ترامب قد يكسب بعض الدعم بعد المؤتمر، فإنه سيكون من الصعب أن يقلل من الإثارة التي تولدها هاريس. فقد صوّرت هاريس نفسها على أنها متطلعة إلى الأمام ومفعمة بالحيوية، بينما يكافح ترامب لإيجاد خط هجوم فعال ضدها. وقد ألهم أداؤها المتسق مجموعات مختلفة للاعتقاد في قدرتها على الفوز، مما أدى إلى ارتفاع أرقام استطلاعات الرأي.

أخبار ذات علاقة

جمهوريون: هاريس أفضل من ترامب "النرجسي الخبيث"

 مع ذلك، هناك مخاوف من أن هاريس قد تكافح من أجل جذب الناخبين المتأرجحين إذا ما نُظر إليها على أنها ليبرالية للغاية، مما قد يفقدها الشعبية التي اكتسبتها من القاعدة الديمقراطية. كما سيؤثر استقرار سوق الأسهم وقدرة ترامب على تجنب تنفير الناخبين من الانتخابات.

وعلى الرغم من التأييد الذي حصلت عليه هاريس من شخصيات مشهورة، وجمعها للتبرعات بشكل قياسي، فإنها تواجه تحديات في إقناع الناخبين المتأرجحين المنفتحين على التصويت لترامب. ومع ذلك، فإن قدرتها على تعبئة الناخبين الذين عادةً ما يكونون غير منفتحين على السياسة قد تشكل عقبة أمام ترامب.

ويتوقع الخبراء أن تستمر هاريس في الصعود في استطلاعات الرأي، وجذب الناخبين العاديين المستائين من الخيارات السياسية التقليدية. ويشير نجاح حملتها في جمع التبرعات والاحتياطي النقدي القوي إلى تزايد الدعم والاستعداد لهزيمة ترامب في نوفمبر.

وتكتسب حملة هاريس دعمًا متزايدًا، وهي في وضع منافس قوي لترامب في الانتخابات القادمة. وقد تكون قدرتها على تعبئة الناخبين والحفاظ على أدائها الثابت عاملين رئيسين في ضمان الفوز.

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار ذات صلة

ما سر انحياز الشمال الشرقي في فرنسا لليمين المتطرف في الانتخابات؟
ما سر انحياز الشمال الشرقي في فرنسا لليمين المتطرف في الانتخابات؟
"ذا هيل": استطلاعات الرأي تظهر تحولا لا يمكن إنكاره لصالح هاريس
"ذا هيل": استطلاعات الرأي تظهر تحولا لا يمكن إنكاره لصالح هاريس
خبراء: إيران تتطلع إلى تعاون روسي لدعم هجومها على إسرائيل
خبراء: إيران تتطلع إلى تعاون روسي لدعم هجومها على إسرائيل
عنف غير مسبوق.. مهاجرو بريطانيا ضحية اليمين المتطرف
عنف غير مسبوق.. مهاجرو بريطانيا ضحية اليمين المتطرف
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC