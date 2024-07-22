في مشهد يسوده الارتباك والتشتت، التزم بعض أعضاء الحزب الديمقراطي الأقوياء مثل رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي الصمت في دعم نائبة الرئيس كامالا هاريس لخوض انتخابات الرئاسة، في حين سارع العديد من الديمقراطيين الأحد، إلى دعمها.

وبعد خلاف دام أسابيع بين الديمقراطيين على ما إذا كان يجب على بايدن (81 عاما) البقاء في السباق، فإن الإسراع بإبداء الدعم والتأييد لها أمر بالغ الأهمية قبل ما يزيد قليلا عن 100 يوم من انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب ما ذكرت "رويترز".

ومع ذلك، هناك الكثير من الشكوك داخل الحزب الديمقراطي إزاء ما إذا كانت هاريس قادرة على التغلب على ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني.

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وقد أيد بايدن نفسه هاريس الأحد، ليس في رسالته الأولى للتنحي، وإنما في بيان منفصل.

وسرعان ما تبعته كتلة النواب السود القوية في الكونغرس، والعديد من المانحين الرئيسيين، والمشرعين بمن في ذلك السناتور باتي موراي، ولجان العمل السياسي الكبرى بما في ذلك "أولويات الولايات المتحدة الأمريكية"، و"ووحدوا البلاد".

وقال بايدن على "إكس"، "اليوم أريد أن أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لهاريس لتكون مرشحة حزبنا هذا العام. أيها الديمقراطيون حان الوقت للتوحد وهزيمة ترامب، دعونا نفعل ذلك".

ووصف ديمتري ميلهورن، مستشار ريد هوفمان، مؤسس موقع "لينكد إن" وأحد المتبرعين الديمقراطيين الرئيسيين، هاريس بأنها "تجسيد للحلم الأمريكي"، مشيرا إلى أنها "ابنة مهاجرين"، وأنها "تجسد الصلابة، إذ ارتقت من مسقط رأسي في أوكلاند بكاليفورنيا لتصبح المدعية العامة الأولى للولاية".

ومع ذلك، شكر آخرون، بمن فيهم بيلوسي، بايدن على وطنيته، لكنهم لم يلقوا دعمهم بعد وراء هاريس أو أي مرشح آخر.

ودعا السناتور الأمريكي بيتر ويلش، وهو أول ديمقراطي يدعو بايدن للتخلي عن ترشحه لفترة جديدة، إلى عملية مفتوحة لترشيح هاريس، وقال إنه يجب أن تكون لدى الديمقراطيين "عملية مفتوحة حتى يكون لدى مرشحنا أيا كان، بمن فيهم كامالا، القوة اللازمة لإجراء عملية تظهر الموقف المتفق عليه للحزب. النقاش في الحزب الديمقراطي هو من يستطيع مواصلة إرث الرئيس بايدن وهزيمة ترامب".