اندلاع حريق في خط أنابيب غاز بشبه جزيرة القرم

قال مسؤولون روس إن حريقا اندلع في وقت متأخر، السبت، بعد حادث في خط أنابيب للغاز بالقرب من قرية فينوجرادنوي في شبه جزيرة القرم.

وأضافوا أن الحريق امتد إلى غابة قريبة وقطع الغاز عن منتجع ألوشتا وأكثر من عشر مستوطنات، وفقا لرويترز.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية عبر تطبيق الرسائل تيليجرام "لا يوجد تهديد للمنطقة المأهولة بالسكان".

وذكر مسؤولون في شبه جزيرة القرم في وقت متأخر السبت على تطبيق تيليجرام أن إمدادات الغاز انقطعت عن ألوشتا، وهي مدينة يسكنها حوالي 30 ألف شخص، و14 مستوطنة مجاورة.

وقالت إدارة شبه جزيرة القرم على تيليجرام "بعد أن يحترق الغاز في الأنابيب بالكامل، ستبدأ أعمال الترميم".

وذكرت وكالات روسية نقلا عن مسؤولين أنه لم تقع إصابات. وذكرت وكالة تاس للأنباء أن الحريق التهم مساحة تبلغ نحو 1500 متر مربع.

ولم يتضح على الفور سبب الحادث الذي أدى إلى الحريق.