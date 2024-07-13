خبراء: الحكومة الفرنسية قد تستمر بصلاحيات محدودة

رجح خبراء دستوريون استمرار حكومة رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال، بصلاحيات محدودة لتسيير الأعمال اليومية للرئيس إيمانويل ماكرون، وسط توقعات بصعوبة التوصل إلى تشكيل حكومة في البرلمان، في ظل عدم حصول التحالفات على أغلبية مطلقة.



وقال أستاذ القانون العام في جامعة باريس بانتيون، بنجامين موريل لـ"إرم نيوز"، إن "الحكومة المسؤولة عن إدارة الشؤون الجارية سيظل وزراؤها في مناصبهم مؤقتًا لضمان استمرارية الدولة وأجهزتها، وبالتالي الأداء الأساسي واليومي للإدارات الموضوعة تحت مسؤوليتها".

وأكد موريل أن "الوزير المستقيل لم يعد وزيرا حقيقيا، بل يعمل كوزير، بصلاحيات محدودة"، لكنه أشار إلى أن ذلك مبدأ تقليدي للقانون العام يعود تاريخه إلى الجمهورية الثالثة، من دون وجود نص صريح.

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وفي الوقت الذي لا تزال فيه فرنسا منشغلة بمفاوضات ما بعد الانتخابات التشريعية بين ثلاث كتل لا يملك أي منها الغالبية المطلقة، أكد الرئيس ماكرون في رسالة أن "أحدا لم يفز".

وقال ماكرون إنه يريد "منح القوى السياسية بعض الوقت لبناء "أغلبية صلبة"، مضيفاً: "حتى ذلك الحين، ستستمر الحكومة الحالية في ممارسة مسؤولياتها؛ ومن ثم تكون مسؤولة عن الشؤون الجارية، كما هو التقليد الجمهوري".

وقدم أتال، يوم الإثنين الماضي، استقالته كما هو التقليد الجمهوري، لكن ماكرون طلب منه البقاء في منصبه "في الوقت الحالي"، من أجل "ضمان" استقرار البلاد".

ووفقا لمعلومات نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، وأكدتها صحيفة "لوموند"، ينبغي لماكرون أخيرا أن يقبل استقالة الحكومة في 17 يوليو/تموز، مما يسمح للوزراء المنتخبين بالجلوس في الجمعية - وتبدأ الهيئة التشريعية في اليوم التالي.

وبقبول هذه الاستقالة ستجد البلاد نفسها من دون حكومة حقيقية، لكن الوزراء سيبقون في مناصبهم بانتظار تعيين رئيس وزراء جديد، وهو الوقت المناسب لإدارة الأمور الجارية.

ما هي صلاحيات هذه الحكومة؟

وفي حديثه عن ذلك، قال طالب الدكتوراه في القانون العام بجامعة باريس ساكلاي، إليزا هاتور، إن "الحكومة الفرنسية المسؤولة عن التعامل مع الشؤون الجارية تتمتع بسلطات محدودة للغاية مقارنة بالحكومة الكاملة، ولا يمكنها، من حيث المبدأ، اتخاذ تدابير ذات طبيعة سياسية".

وأضاف هاتور أنه "لا يجوز على سبيل المثال، اتخاذ أفعال تؤدي إلى تعديل دائم لهيئة أو خدمة عامة أو حتى الوضع القانوني"، مثلما "لا تستطيع تعديل الأجهزة العامة بشكل دائم، أو إنشاء حقوق وواجبات جديدة للفرنسيين، أو اتخاذ تدابير لم تنص عليها بالفعل القوانين القائمة والمعلنة".

واستدرك: "لكن نظرا للأمثلة القليلة في تاريخ الجمهورية الفرنسية، ليس من السهل دائما توقع التدابير التي يمكن أن تتخذها مثل هذه الحكومة بشكل قانوني".

بدوره، قال الخبير الدستوري دومينيك روسو لصحيفة "لوموند" الفرنسية، إن "إجراء أمر مثل ترسيم الحدود، أمر صعب لأنه يقع ضمن السلطة التقديرية لمجلس الدولة".

وتابع:" يتمتع مجلس الدولة بسلطة الطعن في أي مرسوم إذا رأى أن الإجراء يتجاوز ببساطة هدف الحفاظ على استمرارية الأجهزة العامة لا سيما المتعلقة بالخدمات".

وأوضح روسو: "للتحضير للعام الدراسي المقبل، يمكن لوزير التربية الوطنية، على سبيل المثال، إصدار تعميم لتنظيم مجموعات المستوى، بما أن القوانين قد تم إقرارها بالفعل، فإنه يحق للحكومة أيضًا نشر المراسيم التنفيذية المرتبطة بها".



متى تكون الحكومة مسؤولة عن الشؤون الجارية؟

وفي حين يؤكد مراقبون أن الحكومة المستقيلة لا يمكنها إلا إدارة الشؤون الجارية، إلا أن الخلافات تظهر حول متى تكون هذه الاستقالة فعالة من الناحية القانونية، وبالتالي متى تصبح صلاحياتها إدارية فقط.

ويرى دومينيك روسو أن حكومة أتال الحالية لا تزال حكومة "ممارسة كاملة"، وبالتالي تحتفظ بكل صلاحياتها، إذ لم يقبل رئيس الجمهورية استقالتها.

وبالتالي تكون الحكومة قد استقالت فعليا عندما يصدر ماكرون مرسوما رئاسيا لتسجيل هذه الاستقالة وإنهاء مهام أتال وفريقه.