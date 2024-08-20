هاجمت الشرطة الإيرانية معهد غوته الثقافي التابع للسفارة الألمانية في طهران، وأغلقته، حسب ما ذكرت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية.

وقالت إن "قوة أمنية داهمت صباح اليوم معهد غوته الثقافي التابع للسفارة الألمانية في طهران".

وبحسب تقرير المجموعات المتقدمة للمشاركة في اختبار اللغة الألمانية، فقد داهم ضباط الشرطة هذا المركز نحو الساعة 10:15 صباحًا، وأزالوا اللافتة الخاصة به.

ولم تقدم سلطات إنفاذ القانون والسلطات الحكومية في الجمهورية الإسلامية أي توضيح حول هذا الأمر باستثناء بيان عن السلطات القضائية، قال إنه "أُغلق صباح اليوم الثلاثاء، بأمر من السلطة القضائية، فرعان لمراكز غير قانونية تابعة للحكومة الألمانية".

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وأضاف البيان، الذي اطلعت علي "إرم نيوز"، أن الفرعين "ارتكبا كثيرًا من الأعمال غير القانونية ومخالفات مالية واسعة النطاق مخالفة لقوانين البلاد".

وأضاف بيان القضاء "كما وردت بلاغات عن انتهاكات لمراكز أخرى تابعة لألمانيا في البلاد، ولا يزال التحقيق مستمرًا في هذه القضية".

وقبل ذلك، طلبت مجموعة من الشخصيات السياسية والإعلامية في إيران، من بينهم عبد الرضا داوري مستشار الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، من الحكومة إغلاق معهد غوته ردًّا على إغلاق مركز هامبورغ الإسلامي.

وتظهر الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، توقف عدد من سيارات الشرطة أمام هذه المؤسسة، وتمزيق بعض القوات لافتة الدخول الخاصة بها.

ومعهد غوته منظمة غير ربحية مهمتها نشر اللغة والثقافة الألمانية في مختلف البلدان، وبعد 7 سنوات فقط من إنشاء معهد غوته في ألمانيا، افْتُتِح فرع لهذه المؤسسة الثقافية في إيران عام 1958.

وتشير بعض التكهنات إلى أن إغلاق المؤسسة المذكورة جاء ردًّا على إغلاق مركز هامبورغ الإسلامي من قبل الحكومة الألمانية.

وتم إغلاق المركز الإسلامي في هامبورغ والمؤسسات التابعة له من قبل وزارة الداخلية الألمانية في 24 من يوليو الماضي، بسبب اتباعه لأهداف إسلامية متطرفة، والمركز تابع لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي.