شهد الكنيست الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، جلسة ساخنة، أثارها نائبان عربيان على خلفية الحرب في غزة.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن رئيس تحالف الحركة العربية للتغيير، النائب أيمن عودة، وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "إرهابي" قبل أن يتم إخراجه من الجلسة.

ووفق هيئة البث العبرية، شهدت الجلسة سجالًا حادًا بين رئيس القائمة العربية الموحدة النائب منصور عباس والنائبة تالي غوتليف، بعدما وصف الأول الجنود الإسرائيليين بـ"القتلة".

وخلال الجلسة، سأل أحد الأعضاء منصور عباس: "أنت تريد وقف الحرب.. أليس كذلك؟" فأجابه عباس: "نعم، أنا أريد وقف هذه الحرب".

وأضاف عباس: "50 ألف مدني قتلوا في قطاع غزة، واضح أنني أريد وقف الحرب". قبل أن تقاطعه، النائبة تالي غوتليف قائلة: "إذا أسميت جنودنا بالقتلة فمكانك ليس هنا".

من جهته، قال رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت ردا على خطاب عباس "في بعض الأحيان يختبئ هؤلاء الإرهابيون الجبناء خلف المدنيين، مما يتسبب في مقتلهم".

وأضاف بينيت أن الجيش الإسرائيلي "أخلاقي".