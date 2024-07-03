صحف إيرانية: مقاطعة "غير مسبوقة" للانتخابات وتخوفات من "الأصوليين"

سلّطت وسائل إعلام إيرانية الضوء على ظاهرة مقاطعة نسبة كبيرة من الإيرانيين للانتخابات الرئاسية، إلى جانب التخوفات من تعقيد الملف النووي في حال فوز ممثل التيار المتشدد.

وبحسب موقع "إيران إنترناشونال"، فإن السؤال الأبرز هذه الأيام في تغطية الصحف اليومية الإيرانية يدور حول أسباب وخلفيات مقاطعة أكثر من 60% من الإيرانيين للانتخابات الرئاسية، رغم وجود مرشحين للتيارين الأصولي والإصلاحي.

واختلفت الصحف، باختلاف انتمائها، في تحليل هذه المقاطعة، وسط تأكيد غالبيتها على أن السبب الرئيس يكمن في حجم الاستياء المتراكم من السنوات الماضية، وتكرار تجارب مشابهة من الوعود التي لم يفِ بها المرشحون السابقون، وفقًا لصحيفة "آرمان أمروز".

من جهتها، أبرزت صحيفة "أبرار" تصريحات الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي حول المقاطعة، وإشارته إلى الاستياء الكبير من الأوضاع في البلاد.

كما نقلت صحيفة "اعتماد" وصف خاتمي المقاطعة بأنها أمر "غير مسبوق"، وشهادة على عدم رضا الناس عن النظام السياسي.

وفي مقال بصحيفة "اعتماد" رأى الكاتب والمحلل السياسي عباس عبدي أن جميع مشكلات إيران السياسية والاقتصادية مرهونة بقضية محورية واحدة هي "أزمة العقلية الحاكمة".

وأوضح أن هذه العقلية تتعامل مع الجميع بمبدأ من ليس معي فهو عدوي.

صحيفة "نقش اقتصاد" نقلت عن خبراء مخاوفهم من فوز الأصولي سعيد جليلي، والآثار المدمرة لسيناريو رئاسته على ملف الاتفاق النووي، إذ يعتبر جليلي رمزا لمعارضة الاتفاق، وأحد أكبر الشخصيات المعادية لأي شكل من أشكال التواصل والعلاقة مع الغرب عموما، والولايات المتحدة خصوصا.

وفي مقال بصحيفة "شرق" قال الدبلوماسي الإيراني السابق كوروش أحمدي إن فوز المرشح الأصولي المتشدد سعيد جليلي يعد إنذار خطر على إيران والمجتمع الدولي، مؤكدًا أن فوزه سيكون سببا في زيادة العقوبات، وتفاقم سوء الإدارة، وتردي الوضع المعيشي للإيرانيين.

وفي الإطار ذاته، قال الخبير في الشؤون الدولية، مهدي مطهرنيا، في مقابلة مع صحيفة "نقش اقتصاد" إن ملف الاتفاق النووي الإيراني يمر بمرحلة عصيبة للغاية.

وأوضح أن المرشح الأصولي المتشدد سعيد جليلي لا يتردد في التأكيد على صلابة موقفه من الاتفاق النووي والمفاوضات حوله، مشيرا إلى كثرة العقوبات التي فرضت على إيران عندما كان جليلي مسؤولا عن هذا الملف في حكومة محمود أحمدي نجاد.

وفي إطار حالة الاستقطاب في البلاد شنت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الأعلى، هجوما على الإصلاحيين، واتهمتهم بالكذب والافتراء من أجل كسب أصوات الناخبين.