استطلاع: الأمريكيون غير البيض يرفضون ترامب

كشفت استطلاعات للرأي أن أغلبية الأمريكيين غير البيض، ينظرون إلى دونالد ترامب بأنه غير مناسب للعودة إلى البيت الأبيض، في وقت يكافح فيه الرئيس الجمهوري السابق لجذب هؤلاء الناخبين الذين رفضوا تأييده في عام 2020.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" في تقرير إن "7 من كل 10 أمريكيين سود ونصف الأمريكيين من أصل إسباني، لا يزالون ينظرون إلى ترامب بأنه غير مناسب"، على الرغم من "بعض التحسن" في شعبيته بعد مغادرته البيت الأبيض".

أخبار ذات علاقة "أكبر مفارقة".. بايدن المرشح الديمقراطي المفضل لترامب

ويسعى ترامب إلى استثمار حالة عدم الرضا عن الرئيس جو بايدن بين الأمريكيين غير البيض، وهو أمر نجاحه غير مؤكد، بحسب الوكالة.

ولفتت الوكالة إلى أن "آراء الأمريكيين بشكل عام تجاه ترامب ظلت ثابتة بمرور الوقت، بما في ذلك بعد إدانته بجناية في نيويورك"، مؤكدة أن نصف البالغين من أصل إسباني ينظرون إلى ترامب بشكل غير إيجابي.

وبين التقرير أن البالغين السود الأصغر سنًا أكثر انفتاحًا قليلا على ترامب، لكن الغالبية لا تزال تنظر إليه نظرة سلبية.